Je novým šéfem IS Saddámův bývalý důstojník? Radikálové slibují věrnost fantomovi | info.cz

Ani ne týden poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil dopadení šéfa Islámského státu Abú Bakra Bagdádího, přispěchal nový mluvčí teroristické organizace s prohlášením, které citovala kromě jiných i stanice Deutsche Welle. V něm potvrdil smrt dosavadního bosse a oznámil jméno nástupce: „Rada (šúra) zasedla ihned poté, co se jako pravdivé ukázaly zprávy o mučednické smrti šajcha Abú Bakra Bagdádího. Vůdcové bojovníků svaté války po konzultacích s bratry ve zbrani a na základě vyjádřené vůle abú Bakra Bagdádího slíbili věrnost novému chalífovi Abú Ibrahímovi Hašímí Kurajšímu.“

Mimochodem, džihádistická skupina má čerstvého mluvčího ze stejného důvodu, kvůli kterému získala nového vůdce – ten minulý byl nedávno zabit při spojeneckém útoku.

K tomuto rozhodnutí IS jen drobný komentář: Šúra je poradní orgán, ve kterém zasedají dostupní předáci organizace. Měli by rozhodovat ve shodě. V tomto případě jim napověděl Bagdádí, když svého nástupce před smrtí vybral. Časopis Time z rychlosti verdiktu soudí, že jádro IS zůstalo funkční. V originálním prohlášení džihádisté hovoří o Vůdci věřících, kterým nemusí být vždy nutně míněn samozvaný chalífa, tedy – zjednodušeně řečeno – vůdce všech muslimů planety. Z dalších vyjádření je ale jasné, že i poté, co přišli o všechna území a většinu bojovníků, takový post pro vlastního lídra požadují.

Přízvisko nového velitele odkazuje ke kmeni Kurajšovců, ze kterého pocházel prorok Mohamed i čtyři jeho nástupci, tzv. správně vedení chalífové. Symbolika je zřejmá: vůdce s takovým původem má nárok stanout v čele všech muslimů. Ostatně, chalífou sám sebe jmenoval rovněž Abú Bakr Bagdádí, který tím vyvolal nadšení u hrstky extremistů a pohoršení u drtivé většiny světových muslimů.

Mnoho dalšího o Kurajším známo není. Lze také jen odhadovat, zda se šúra opravdu sešla, případně v jakém počtu. Je také možné, že nástupnický proces proběhl jinak. Jakkoli se tajné služby i někteří politici snaží naznačovat, že přinejmenším tuší, kdo Kurajší je, příliš informací zatím do oběhu nepustili.

Podle patrně nejrozšířenější spekulace se do čela IS vyhoupl Abdalláh Kardáš, který vystupoval i pod jménem Hadždži Abdalláh. Tento irácký Turkmen a bývalý důstojník z dob diktátora Saddáma Husajna se s Bagdádím seznámil už v letech 2003 až 2004. Mimochodem, jeho osud jako by vypadl z typického kádrového materiálu úspěšného příslušníka organizace. Voják, jehož čest utrpěla porážkou od Američanů během invaze v roce 2003 a především následným rozpuštění irácké armády. Sunnita, který nelibě nesl mocenský nástup iráckých šíitů, se záhy zapojil do odboje proti USA. Za což byl vězněn v táboře Bucca, tedy zařízení, které pro povstalce vystavěli na iráckém území američtí vojáci. A které se stalo – jistě neplánovaně – inkubátorem IS. Pamětníci vzpomínají, že právě tady se v nekonečných debatách i během sportovních utkání zrodilo tvrdé jádro pozdějšího Islámského státu

Former Saddam Hussein officer selected as new leader of ISIS https://t.co/jV6Vp8bWVG pic.twitter.com/qDR7bQZ80e — New York Post (@nypost) October 28, 2019

Televize al-Džazíra v této souvislosti připomíná, že radikálové včetně bojovníků IS spolu s vlastním mocenským vzestupem v rámci organizace obvykle mění svá bojová, tedy přijatá jména. Jen málokdy používají ta původní, občanská. Co se domnělého povýšení Abdalláha Kardaše týče, četní experti jsou skeptičtí. Bezpečnostní analytik a nyní i poradce irácké vlády Hišám Hašímí listu Los Angeles Times řekl, že tento militant zahynul už v roce 2017, což prý potvrdili jeho příbuzní. A pro další média konstatuje, že „pokud nový velitel nepatřil k předsedajícím šúry“, mnoho o něm tajné služby vědět nebudou.

Ať už teď stojí v čele organizace kdokoli, stále se těší jisté podpoře v zahraničí. Podle zpráv islamistické agentury Amaq už Kurajšímu slíbili věrnost nigerijští teroristé ze skupiny známé jako Boko Haram. Ti vedou ozbrojenou kampaň v hned několika afrických státech a podle nejvyšších odhadů jich je až devět tisíc. Totéž gesto učinili somálští islamisté, tato odpadlická skupina od mnohem větší i vlivnější organizace aš-Šabáb však čítá možná jen tři stovky ozbrojenců. K mateřské organizaci se přihlásili také povstalci ze Sinaje, kteří vedou válku s egyptskou armádou, a Bangladéšané, kteří jsou v negativním smyslu značně efektivní buňkou. Třeba v Pákistánu ale není jasné, jak se místní pobočka zachová. A na odezvy se čeká i z dalších koutů Blízkého východu, Afriky i Asie.

@Gidi_Traffic An image released by ISIS propaganda agency Amaq purportedly showed members of Islamic State's West Africa Province, ISWAP, affiliate pledging bayah (allegiance) to new ISIS leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, November 7, 2019. pic.twitter.com/QwKzqCTgAb — AustynZOGS (@Austynzogs) November 7, 2019

Obecně totiž platí, že poměrně fluidní extremistické organizace mají tendenci k rozpadům i přeskupování: hlavním muslimským konkurentem IS v teroristické branži je organizace al-Káida, která jistě ráda opět přivítá ve své síti odpadlíky kdysi zlákané Islámským státem. To patrně platí hlavně pro africké pobočky. Mimochodem, Abú Bakdr Bagdádí i někteří jeho druzi našel v syrském Idlibu své poslední útočiště u skupin, které se k islámskému státu nehlásí.

K boji o vedení ale může dojít i v samotném blízkovýchodním centru IS, zvláště pokud se ukáže, že nový šéf není právě silnou autoritou. V každém případě boj s Islámským státem nekončí, ať už se přejmenuje, nebo ne.