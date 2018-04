Je to chlapec. Vévodkyně Kate porodila třetí královské dítě, jméno zatím není jasné

„Její Výsost vévodkyně z Cambridge bezpečně porodila syna v 11:01. Váha dítěte je 3 kila, 82 gramů. Vévoda z Cambridge byl u porodu přítomný. Její výsost i její dítě jsou oba v pořádku,"oznámila královská rodina na Twitteru.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.