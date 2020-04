„Je to urážka všech obětí komunismu.“ Historici se bouří proti vztyčení sochy Lenina | info.cz

„I dnes jsou ve jménu marxismu-leninismu zabíjeni lidé. Připomínat si Lenina ve veřejném prostoru je urážkou všech obětí komunismu a je to velmi bolestivé i pro jejich blízké,“ píše Platforma pro evropskou paměť a vědomí. Ta se dlouhodobě snaží, aby se podařilo potrestat zločiny komunismu i desítky let po pádu železné opony. Jeden z členů platformy, polský historik Pawel Ukielski, před nedávnem v rozhovoru pro INFO.CZ řekl, že by bylo dobré znovu vytvořit Norimberský soud, ale tentokrát by nacisty vystřídali komunisté.

Platforma vyzývá německou vládu, aby proti vztyčení sochy zakročila. „Rovněž apelujeme na evropskou komunitu, aby přijala opatření, která zabrání propagaci a šíření komunistické ideologie,“ uvádí historici.

Představa šéfů MLPD je ovšem úplně jiná. „My jsme opravdu šťastní. Gelsenkirchen je město dělníků a Lenin sem pasuje velmi dobře,“ uvedla krátce po vyhraném soudu šéfka strany Gabi Fechtnerová. Socha by podle ní měla být vztyčena 14. března u příležitosti 150. výročí Leninova narození.

Podobizna bolševického vůdce má na výšku dva metry a 15 centimetrů, byla vytvořena ve 30. letech minulého století v Česku a němečtí marxisté ji údajně koupili na on-line kauci.