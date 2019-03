Jed, krádeže a podvody. Skandály před volbami, které rozhodnou o směřování Moldavska

Dva moldavští opoziční politici, Maia Sanduová a Andrei Nastase, z proevropského politického bloku ACUM obvinili ve středu vládnoucí Demokratickou stranu z pokusu je otrávit. V jejich krvi prý byly nalezeny stopy těžkých kovů. „Vláda si přeje naši smrt,“ prohlásil Nastase. Mluvčí vládní Demokratické strany Vitalie Gamurari to odmítl a prohlásil, že v posledních dnech slyší „stále fantastičtější a fantastičtější obvinění“.

Sanduová a Nastase jsou považováni za jedny z nejdůvěryhodnějších moldavských politiků. Přitom na rozdíl od většiny opozice jsou pro spolupráci Moldavska s Evropskou unií. Stejně jako dosud vládnoucí Demokratická strana Moldavska. Politiky vládnoucí strany ale Sanduová a Nastase obviňují z korupce. Stejně smýšlí i mnozí voliči. Spekuluje se o tom, že představitelé Demokratické strany byli namočeni do dosud nedovyšetřeného bankovního skandálu, při němž v roce 2014 zmizela z moldavských bank miliarda dolarů. O rok později byl kvůli tomu v přímém televizním přenosu zatčen v parlamentu tehdejší premiér Vladimir Filat.

Za vládnoucí Demokratickou stranou dnes stojí oligarcha Vladimir Plahotniuc, který je známý pod přezdívkou loutkář. V minulosti byl obviněn z organizování prostituce, vyděračství a vykradení moldavské centrální banky. Nebyl ale z ničeho usvědčen. Předloni se ho pokusili zavraždit lidé, kteří prý byli napojeni na ruské tajné služby. Zřejmě kvůli jeho proevropským postojům. Na Plahotniuca vydaly v pátek ruské úřady zatykač za organizování nezákonného vývozu rublů z Ruska do zahraničí. Do případu má být zapleten i moldavský boháč a bývalý poslanec Veaceslav Platon, který byl v Moldavsku odsouzen na 18 let do vězení za právní špinavých peněz. Platon přitom tvrdí, že ho za mříže dostal právě Plahotniuc. Moldavská Demokratická strana označila ruské obvinění Plahotniuca za „hrubé vměšování Ruska, jehož cílem je ovlivnit výsledek voleb.“

Hlavní opozicí Demokratické strany ve volbách je Socialistická strana. Jde o populisty a nacionalisty, zaměřené například tradičně proti homosexuálům. Socialisté chtějí spolupracovat s Ruskem a přerušit naopak spolupráci s Evropskou unií. Skutečně socialistickou stranou je spíše Demokratická strana, proti které se vymezují. Socialisty podporuje proruský prezident Igor Dodon zvolený v roce 2016. S opozičními socialisty pak mají společný pohled na směřování Moldavska i některé menší proruské konzervativní strany.

Například Strana Sor podnikatele Ilana Sora. Ten byl odsouzen na 7,5 roku do vězení za podíl na výše zmíněném miliardovém podvodu z roku 2014. Údajně při tom hrál ústřední roli a někdy se mu přezdívá „zloděj století“. Sor se ale proti rozsudku odvolal a nyní kandiduje do parlamentu. Jak upozornil server Politico, Sora veřejně v moldavských volbách podpořili dva europoslanci: italský poslanec Fulvio Mrtusciello, člen frakce evropských lidovců, a rakouská poslankyně Barbara Kappelová z frakce Evropa národů a svobody.