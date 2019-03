„Jeden z nejtemnějších dnů země.“ Nový Zéland šokoval masakr v mešitách, zemřely desítky lidí

Podle listu New Zealand Herald se střílelo v mešitách Al Noor a Linwood v centrální části téměř čtyřsettisícového města. Obě mešity jsou od sebe vzdáleny více než čtyři kilometry. Jeden ze střelců si čin nahrával a před střelbou zveřejnil dlouhé prohlášení vysvětlující jeho motivaci, uvedl deník.

Podle jednoho ze svědků bylo slyšet nejméně 50 výstřelů. Jiný muž, který byl přímo v jedné z mešit, místní televizi řekl, že střelec přišel dovnitř hlavním vchodem v době modlitby. Když rozpoutal střelbu, lidé začali v panice prchat. Celé krveprolití trvalo podle tohoto svědka několik minut.

Policejní komisař Mike Bush médiím řekl, že jeho podřízení řeší „bezprecedentní situaci“. Policie sice nemá informace o dalších možných pachatelích, riziko však nelze vyloučit. Lidé by se podle Bushe v žádném případě neměli zatím vydávat do mešit.

„Mnoho z těch, kteří byli střelbou zasaženi, mohou být migranti, mohou to být i uprchlíci. Vybrali si Nový Zéland jako svůj nový domov a je to jejich domov. Jsou jedněmi z nás. Člověk, který na nás spáchal toto násilí, mezi nás nepatří,“ prohlásila premiérka Ardernová, která je na cestě z metropole Wellingtonu do Christchurche ležícího na druhém, Jižním ostrově.

Australský premiér Scott Morrison informoval, že jedním ze zadržených je občan Austrálie. Označil ho za „pravicového extremistu, násilnického teroristu“. Podle médií se jmenuje Brenton Tarrant a pochází z města Grafton ve státě Nový Jižní Wales.

„Nejsme jen spojenci, nejsme jen partneři, jsme rodina. (...) Truchlíme, jsme v šoku, jsme zděšení, jsme pobouření,“ uvedl australský premiér Morrison. Jeho země útok teroristy, který ukradl tolik životů, odsuzuje.

Do jedné z mešit měli namířeno i členové bangladéšského národního kriketového týmu, kteří jsou na Novém Zélandu kvůli sérii mezinárodních zápasů. Jejich plánované další utkání s domácí reprezentací bylo kvůli tragédii zrušeno.