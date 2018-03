Jemenští povstalci zasypali Rijád raketami. Zabili jednoho muže, další zranili

Sedm raket, které v noci na dnešek odpálili šíitští povstalci z Jemenu, zabily jednoho egyptského občana a další dva jeho krajany žijící v hlavním městě Saúdské Arábie zranily. Oznámila to vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií, která před třemi lety zahájila intervenci v Jemenu. Podle mluvčího koalice na Rijád mířily tři ze sedmi střel a jedna z nich zničila dům, ve kterém civilisté z Egypta žili. Je to poprvé, co koalice ohlásila odpálení tolika balistických střel během jediného dne, poznamenala agentura AFP. Útok přišel na třetí výročí intervence.