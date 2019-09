Jistá cesta jak vydělat. Investiční guru Mobius má ohledně investic do zlata jasno | info.cz

Deset procent portfolia držet ve zlatě a zbytek vložit do dividendových akcií. To je podle Mobia strategie, které by se měli investoři držet. A to prý hlavně v případě, když oslabí dolar. Právě pokles jeho hodnoty je cílem americké administrativy, domnívá se Mobius, který patří mezi světově nejznámější investory. Záměrný pokles kurzu dolaru podle něj pak rozpoutá devizový závod ke dnu.

„Fyzické zlato je proto podle mě tou správnou sázkou. Důvodem je neuvěřitelný nárůst peněžní zásoby,“ vysvětluje zakladatel společnosti Mobius Capital Partners. „Všechny centrální banky se snaží srazit úrokové sazby a napumpovat do systému další peníze. K tomu všemu si přičtěte všechny stávající i chystané kryptoměny, takže ve výsledku nikdo nemá ani ponětí, kolik je venku vlastně oběživa,“ dodal Mobius. Očekává, že všechny zavedené měny budou ztrácet na hodnotě. Poté prý lidé konečně pochopí, že musejí vlastnit zlato, aby zachovali hodnotu svého jmění.



