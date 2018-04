Jižní Ameriku trápí uprchlíci z Venezuely. Ze zbídačené země může letos utéct 1,8 milionu lidí

Jižní Ameriku sužuje masivní uprchlická krize. Ze své vlasti prchají do ciziny tisíce Venezuelanů denně. Zemi trápí vleklá hospodářská krize, kterou vláda sice popírá, ale kvůli níž mnohé rodiny nedokáží uživit své děti. Příval migrantů však přestávají zvládat okolní země, v Brazílii kvůli nim padla dokonce žaloba na vládu.

Mnoho lidí přijíždí zcela bez peněz. Přebývají ve veřejných parcích, nákupních centrech nebo si zřizují provizorní bezdomovecké přístřešky. Ti šťastnější mají stan a od vojáků dostanou jídlo. Přednost mají matky s dětmi a staří lidé.

Scény připomínající uprchlickou krizi, kterou zažila Evropa, nyní zaměstnávají Brazílii. Guvernérka státu Roraima, sousedícího na severu země s Venezuelou, Suely Camposová již dokonce zažalovala federální vládu a chtěla, aby zavřela hranice a regionu poskytla dodatečnou finanční pomoc. „Velice se obáváme, že to může vést k sociální a ekonomické destabilizaci v našem státě,“ prohlásila Camposová.

Guvernérka dodala, že žaloba je extrémní opatření, které musela přijmout, jelikož příliv migrantů vedl ke zvýšení kriminality v oblasti a nastartoval šíření spalniček.

Město se změnilo

Jen v Brazílii nachází v posledních letech útočiště desetitisíce Venezuelanů, kteří prchají před katastrofickou situací ve vlasti. Tamní vláda přitom jakékoli problémy popírá. Média však přinášela příběhy rodin, jež se kvůli tragické finanční situaci raději vzdaly svých dětí, než aby sledovaly, jak strádají hlady.

Během prvních měsíců letošního roku opustilo Venezuelu v průměru pět tisíc lidí denně. Pokud tempo vydrží, do konce roku odejde ze země 1,8 milionu osob. Ti se přitom přidají k 1,5 milionu lidí, kteří uprchli v předchozích letech.

Exodus testuje hranice trpělivosti jinak tolerantních a velkorysých států. Tento měsíc například Trinidad deportoval 80 Venezuelanů žádajících o azyl. V pohraničních oblastech v Kolumbii a Brazílii dochází k napadání migrantů místními obyvateli.

Venezuelané nyní představují asi 10 procent obyvatel hlavního města státu Roraima Boa Vista. Lidé na ně přitom zprvu reagovali dobře. Organizovali dodávky oblečení, vařili uprchlíkům polévku. Časem však ochota polevila a objevily se problémy. „Boa Vista se změnila. Toto vytvořilo ohromnou nestabilitu,“ konstatovala starostka Teresa Suritadová.

Nápor pro lékaře i armádu

Brazilská armáda se s napjatou situací snaží pomáhat. Do konce května chce ve spolupráci s OSN postavit 11 provizorních zařízení, do kterých ubytuje 5 500 lidí. Venezuelany, kteří prošli registrací a očkováním, navíc na jejich žádost bude přepravovat do větších měst, aby regionu ulevila.

Uprchlíci představují nápor i na místní nemocnice. Denně musí ošetřit více než dvojnásobný počet pacientů proti předchozím rokům. To vyžaduje od lékařů a dalšího personálu nasazení na hranici lidských sil. Stává se dokonce, že sami lékaři onemocní. „Kvůli stresu jsem zhubl o devět kilo,“ prozradil ředitel nemocnice v Roraimě Samir Xuad.

Těžká je však i situace samotných migrantů. Ženy se kvůli nedostatku finančních prostředků často uchylují k prostituci. Vydělané prostředky navíc dělí. Část si nechají a část posílají zpět domů, aby pomohli zbytku živořící rodiny.

„Jsou mezi námi právničky, zdravotní sestry. Spojujeme se, abychom si vytvořily silný myšlenkový rámec, takže se nehroutíme v slzách,“ vysvětlila 23letá Camilla Suárezová, která v rodné zemi pracovala ve voskovacím salonu v Caracasu.