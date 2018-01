Jižní Korea chce kvůli hrozbě z KLDR vlastní letadlovou loď. Vyzbrojí ji špičkovými letouny F-35

Soul následuje příklad Japonska, které svoje vrtulníkové torpédoborce přezbrojí na letadlové lodě. Nejmodernější jihokorejská loď tohoto typu dostane do výzbroje supermoderní americké letouny F-35 Lightning II. Tento krok by měl vychýlit křehkou rovnováhu sil v regionu ve prospěch Jižní Koreje.

Jihokorejské ozbrojené síly si během loňského roku objednaly celkem čtyři desítky nejpokročilejších bojových letadel současnosti. Lockheed Martin F35 Lightning II stojí zhruba 200 milionů dolarů za kus. Na trhu s válečnými letadly ve srovnatelné kategorii momentálně není ke koupi nic dražšího, ale také nic kvalitnějšího.

Čtyřicet těchto letadel svou kvalitou výrazně převyšuje cokoliv, co může nasadit letectvo Korejské lidově demokratické republiky. Ta má v hangárech coby nejmodernější letoun sovětský MiG-29, který koncepčně pochází z konce šedesátých let minulého století.

Teď se Jižní Korea rozhodla svou údernou sílu ještě posílit. Čtyři vrtulníkové lodě třídy Dokdo, z nichž první už je ve službě a tři další do ní míří, dostanou palubní variantu F35. Ta je schopná téměř kolmého startu i přistání, takže z 200 metrů dlouhé letové paluby lodí třídy Dokdo může bez problémů operovat.

Podle Business Insideru by palubní letouny F35 měly sloužit především jako úderná pěst. V případě nevyhnutelné nutnosti by měly z paluby lodi Dokdo a případně i dalších provést údery proti severokorejským letištím, odpalovacím zařízením balistických raket a v další fázi také kritické infrastruktuře.

Lightningy by také mohly mimořádně efektivním způsobem doplnit strategický deštník, který by měl okolní svět ochránit v případě, že by se KLDR rozhodla k jadernému útoku.