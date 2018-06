„Jsem strašně rád na svobodě.“ Oponent Kremlu Navalnyj byl propuštěn z vězení

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj, pokládaný za hlavního oponenta Kremlu, vyšel dnes na svobodu poté, co si odpykal 30 dnů za mřížemi kvůli svolávání nepovolených demonstrací. Navalného propuštění z vězení předchází jen o několik hodin slavnostnímu zahájení mistrovství světa ve fotbalu v Rusku.

„Všechny zdravím. Jsem zase s vámi po třicetidenní služební cestě. Jsem strašně rád na svobodě,“ napsal Navalnyj na twitteru.

Moskevský soud poslal Navalného v půli května na 30 dnů do vězení za zorganizování nepovoleného mítinku. Protikorupčního blogera zadržela v sobotu 5. května v hlavním městě policie na demonstraci proti připravované inauguraci staronového prezidenta Vladimira Putina, pořádané pod heslem „Není to náš car“. Policisté tehdy zasahovali ve dvacítce měst a podle ruských médií zadrželi několik tisíc lidí, jen v Moskvě jich bylo kolem 700. Putin, který v březnu s přehledem vyhrál prezidentské volby, byl do nejvyššího úřadu počtvrté uveden 7. května.