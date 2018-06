Julija Tymošenková bude kandidovat v prezidentských volbách. Průzkumy naznačily vítězství

Nedávné průzkumy naznačovaly, že Tymošenková by v případě kandidatury měla šanci na vítězství. Nyní by získala kolem 13 procent hlasů, zatímco stávající prezident Petro Porošenko by se umístil až na čtvrté příčce.

V červnovém průzkumu společnosti Centrum Razumkova se za Tymošenkovou, pro níž by se vyslovilo 13,3 procenta voličů, umístil bývalý ministr obrany Anatolij Hrycenko s 9,4 procenta hlasů. Před čtvrtým Porošenkem, který by dostal 7,6 procenta, byl na třetím místě s 8,4 procenta hlasů spolupředseda proruského Opozičního bloku Jurij Bojko.

Prezidentské volby se na Ukrajině mají konat příští rok v březnu a se svou účastí nyní počítá téměř 70 procent voličů. Rok 2019 bude pro Ukrajinu velkým volebním rokem, protože kromě prezidentských se mají konat i volby parlamentní.