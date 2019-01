K thajským letoviskům se žene nejhorší tropická bouře za desítky let. Desítky tisíc turistů prchají

Podle agentury Reuters by měla bouře, jejíž vítr dosahuje 65 kilometrů za hodinu, udeřit na thajskou pevninu v pátek. Meteorologové uvedli, že husté lijáky, silný vichr a vlny dosahující výšky pěti metrů budou bičovat 16 provincií na jihu Thajska od dneška do soboty.

Thajská letecká společnost Bangkok Airways kvůli blížící se bouři již zastavila lety na ostrov Samui i opačným směrem. Podle thajských médií byly přerušeny rovněž trajektové spoje z tohoto ostrova i na ostrov. V tamních letoviscích tak mohou uváznout stovky turistů, napsala agentura AP.

Latest Rain Radar at 5pm. I’ve marked for you the main tourist destinations. As you can see, the path of the Tropical Storm has changed direction and will now hit the mainland south of Samui. Heaviest rain at the moment is in the far south #Thailand #Pabuk #พายุปาบึก pic.twitter.com/4umK2NVfqS