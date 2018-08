Kam se poděla hrozba tisíciletí? Islámský stát sotva přežívá, politici už mají jiné arcinepřátele

Mnozí byli překvapeni, že ještě žije, i když i to není zcela jisté. Abú Bakr Bagdádí, šéf tzv. Islámského státu a samozvaný chalífa, tedy vůdce všech muslimů planety. Tento týden ve středu se objevila nahrávka, ze které údajně promlouvá ke svým stoupencům, byť její pravost lze ověřit stěží. Načasování je logické: muslimové právě cestovali na hadždž, velkou pouť do Mekky, a družili se při svátku Íd al-Adhá. Byli jako vždy v tuto dobu ve vnímavém rozpoložení, proto den po Bagdádím, tedy ve čtvrtek, zveřejnil sváteční projev také Ajmán Zavahrí, lídr konkurenční a v současnosti úspěšnější islamistické sítě Al-Káida.

A obsah Bagdádího výzvy? Vlastně nic nového. Je prý třeba pokračovat ve svaté válce a napadat západní cíle, především v USA a Rusku. Nynější nezdary ISILu jsou Boží zkouškou, kterou musejí opravdoví věřící projít, aby nakonec zvítězili. Vůdce Islámského státu má rovněž za to, že jím vyhlášený chalífát přežije, za což poděkoval následovníkům „na Blízkém východě, v Asii i Africe“.

Různá média s odkazem na místní politiky už několikrát naznačila, že Bagdádí je po smrti. K jeho zabití se sice opatrně, přesto přihlásilo rovněž ruské ministerstvo obrany. Jiní ovšem tvrdí, že se stále prohání nejspíše ve vyprahlých koutech rodného Iráku obklopen hrstkou nejbližších. Což si myslí i Američané. „Nevím o tom, že by kdokoli z oficiálních představitelů Spojených států potvrdil Bagdádího smrt,“ konstatoval pro stanici CNN americký armádní mluvčí William Urban. Ostatně, nahrávka obsahuje kritiku nového saúdského návrhu na rekonstrukci Sýrie, což by svědčilo o značné Bagdádího informovanosti, pokud jde tedy opravdu o jeho hlas.

Navrátí se zbloudilí synové k Al-Káidě?

A kde Islámský stát přežívá? Aktivní zůstávají jeho bojovníci na východě Sýrie a severozápadě Iráku, v nehostinných, takřka neobydlených regionech při společné hranici, nikoli ale přímo na ní. Neovládají zde jediné větší sídlo. Jejich tajné buňky zřejmě zůstaly rozesety po větších městech: v pátek Islámský stát útočil na irácké vojáky v Mosulu. Zbytky militantů napojených na ISIL o svém osudu vyjednávají na jihozápadě Sýrie nedaleko města Suvajda.

Na Egyptem spravovaném Sinaji se k mateřské organizaci dosud hlásí někdejší Obránci Jeruzaléma (Ansar Bajt al-Makdis). Ti se zde utkávají především s egyptskou armádou a jsou z řady důvodů jen těžko porazitelní. Káhira totiž sever Sinaje dlouho zanedbávala, její uniformy se tu nezřídka chovaly násilně, nezákonně i povýšenecky. Obyvatelé poloostrova proto Egyptu v boji s radikály pomáhají jen neochotně, nebo z taktických důvodů. V tomto regionu nikdy docela neplatily káhirské zákony – ať už jde o pašování, nebo třeba provoz na silnicích. Bývalí Obránci Jeruzaléma by navíc podle všeho přežili i totální pád Islámského státu: přihlásili by se k al-Káidě, nebo by operovali sami. Stejně jako předtím, než slíbili věrnost Bagdádímu.

V Afghánistánu má ISIL velmi nebezpečného i efektivního nepřítele – místní radikály z hnutí Taliban. Podle dostupných zpráv se lidé z tamní odnože Islámského státu vzdávají raději proamerickým vládním jednotkám než vousatým rebelům. Dojde-li v zemi k příměří mezi USA, respektive proamerickou vládou na straně jedné a Talibanem (na straně druhé), bude osud afghánské odnože ISIL zřejmě zpečetěn. O bezradnosti této filiálky svědčí fakt, že od července loňského roku ztratila už čtvrtého lídra – tuto neděli zemřel při náletu proamerické koalice. A co bude s bojovníky Islámského státu? Obyčejní pěšáci patrně přejdou ke konkurenci, velitelé by ovšem udělali lépe, kdyby z kraje zmizeli.

Čas od času o sobě dávají slyšet africké pobočky ISILu. Nevelká somálská filiálka tento týden v Mogadišu zabila úředníka ministerstva financí. Nigerijská radikální skupina Boko Haram se k Bagdádímu také přihlásila, došlo v ní ale k rozkolu a není jasné, zda na slib nezapomněla. U všech těchto skupin navíc platí to, co pro sinajské: posypou-li si hlavu popelem, a postačí jen hrst, přijme je do mateřské náruče al-Káida. Některé jako zbloudilé syny, o to však milovanější.