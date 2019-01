Kambodža se vypořádává s minulostí. Chudé dívky studují na IT profesionálky a chtějí se učit anglicky

Palmový cukr a pomazánka z exotických mravenců kořeněná příměsí zázvoru a chilli. Speciality, které od nepaměti vyrábí její rodina, a ona je odmala prodává projíždějícím turistům a sem tam i bohatším místním, jež se zastaví na kus řeči. Velký výdělek domů nepřinese, ale nic jiného, než postávat s pojízdným vozíkem na okraji prašné, ale rušné cesty, stejně dělat nemůže. Podobný osud zažívá v chudé kambodžské provincii Siem Reap většina mladých dívek. V poslední době ale jejich počet přece jen výrazně klesá. Dívky mají ambice a chtějí, podobně jako jejich bratři, chodit do školy a vzdělávat se. Země to nutně potřebuje. Její ekonomika patří k nejchudším v regionu a je z velké části závislá na zahraniční pomoci.

„Ve městě se to už neděje, pouze ve venkovských oblastech,“ vypráví mladý aktivista a začínající politik Sophal Sea, který v téměř dvousettisícovém Seam Reapu, hlavním městě stejnojmenné provincie, provozuje malou restauraci. Zároveň se už několik let pokouší pomoct tamním dívkám, aby neopouštěly vzdělávací systém a po základní škole pokračovaly v dalším studiu. Stejně tak, jak to dělají jejich starší i mladší bratři.

Kambodžská společnost, která z 90 % vyznává budhismus, neumožnuje dívkám, aby po absolvování základního vzdělání studovaly dál. „Mohou za to společenské předsudky a také tradice, které brání dívkám získat další vzdělání. Lidé tady věří, že ženy obecně mají větší smysl pro detail a budou se lépe starat o staré rodiče, domácnost a farmu a budou prodávat produkty, aby nakrmily rodinu. Chlapci se naopak podporují v tom, aby odešli z domova a získali vzdělání, protože si tím zvýší šance na lepší budoucnost,“ pokračuje ve vysvětlování Sea.

Podobná situace neplatí jen pro provincii Seam Reap, kterou znají turisté po celém světě díky chrámovém komplexu z 12. století Angor Watu, ale i v celé zemi. Podle zprávy The Asia Foundation „51 % kambodžské populace tvoří ženy, ale jen malé procento z nich má rovnocennou roli s muži v sociálně-politickém a ekonomickém životě“.

Jiné statistiky ukazují, že populace v Kambodže, která si v minulosti prošla krutovládou rudých Khmérů, které podlehlo 1,7 milionu obyvatel, je mladá – mediánový věk dosahuje 22 let a více než třetina lidí je mladší 15 let. Zatímco na základních školách je poměr studujících chlapců a dívek vyrovnaný, střední školy a univerzity jsou jednoznačně chlapeckou záležitostí. „Pro mnoho kambodžských rodin, které představují 80 % společnosti, jsou náklady na vzdělávání dětí vysoké a představují nejobjemnější položku v jejich rozpočtu,“ píše se na webových stránkách věnovaným vzdělávacímu systému v asijských zemích. Dalším důvodem, proč rodiče posílají do škol spíše své syny a ne dcery, je také velká vzdálenost do míst, kde stojí škola, a fakt, že rodina běžně mívá až šest dětí.

Z dívek mají vyrůst silné osobnosti, které se postaví do čela země

I proto ve městě Siem Reap, které je druhé největší v zemi, vznikl projekt, který se snaží dívkám nejen z města, ale i z přilehlých oblastí pomoct a umožnit jim další studium. Projekt, který už několik let provozuje dobrovolnická organizace NGO2 BambooShoot Foundation, z vlastních zdrojů financuje dívkám ubytování, pronájem učeben, soukromé hodiny fyziky, matematiky, kmérštiny, angličtiny a IT. Dále pak organizuje semináře zaměřené na práva žen a zdraví.

„Naším cílem je povzbudit mladé kambodžské dívky, aby byly silné a mohly se postavit do čela nejen jejich komunity, ale díky jejich vzdělání i celé země,“ popisuje Sophal Sea. Do projektu, který vede, se mohou hlásit dívky z okolí Seam Reapu, jež dokončují základní školu a mají dobré studijní výsledky. Musí být také pevně rozhodnuté, že chtějí studovat dál, a mít jasno o tom, co by chtěly v budoucnosti dělat.

„Od roku 2007, tedy za více než deset let, tu máme mnoho dívek, které měly původně zůstat u rodin a starat se o farmu nebo dohlížet na vodní buvoly v rýžových polích. Místo toho jsou z nich učitelky, zdravotní sestřičky, účetní nebo mají své vlastní malé firmy,“ říká Sophal Sea.

Jednou z nich je i dvacetiletá Vet Painun, která pochází z vesničky Kralanh vzdálené 64 kilometrů od hlavního města Sieam Reap. Letos dokončila střední školu a jejím velkým přáním je stát se IT specialistkou. „Do programu se jsem se přihlásila, protože mi usnadnil chodit do školy. Bydlela jsem na vesnici a cesta do školy byla dlouhá a ne příliš bezpečná. Navíc do hlavního města od nás ani nejezdil autobus,“ vzpomíná pro INFO.CZ Vet, která v únoru nastupuje na univerzitu.

Za největší úspěch považuje to, že se naučila poznat svůj potenciál a stala se do určité míry nezávislou. „Už vím, jaké to je žít ve městě, a vědět, jak věci chodí. Díky tomu jsem získala ještě větší chuť studovat dál a dozvídat se pořád něco nového,“ dodává Vet.

Projekt NGO2 BambooShoot Foundation se bude v blízké budoucnosti rozšiřovat. Jednak chce prezentovat úspěšné příběhy dívek, které využily jeho projekt, a motivovat tím další dívky ve venkovských oblastech, aby se nebály a přijely do města studovat. „Chtěli bychom také působit v sousedních provinciích, tedy v provincii Kampng, a na severu Kambodže,“ uzavírá zakladatel projektu Sophal Sea.