Katalánská bitva o nezávislost: Začaly ostře sledované volby, vyhraje Madrid, nebo Barcelona?

V Katalánsku se otevřely volební místnosti, ve kterých dnes může 5,5 milionu oprávněných voličů až do 20:00 odevzdat svůj hlas v předčasných volbách do regionálního parlamentu. Hlasování vyvolala ústřední španělská vláda poté, co v říjnu kvůli separatistickým snahám regionálního vedení převzala přímou správu nad autonomním Katalánskem. Výsledek rozhodne, zda bude region pod vedením separatistů dál usilovat o získání nezávislosti, nebo setrvá pod vedením promadridských stran ve svazku se zbytkem Španělska.