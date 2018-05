Katalánský parlament musí do dvaceti dní vybrat nového premiéra, jinak budou nové volby

V čele katalánské vlády by mohla poprvé v historii stanout žena. Zástupci dvou hlavních separatistických stran vidí jako reálnou kandidátku Elsu Artadiovou (41). Katalánský parlament, v němž mají většinu separatisté, má už jen 20 dní na to, aby schválil nového předsedu místní vlády. Pokud to nestihne do 22. května, budou se v této autonomní oblasti konat nové volby.