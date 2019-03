Katoličtí hodnostáři řeší ve Vatikánu sexuální zneužívání. Dostanou se i k homosexualitě?

Chvíle pravdy pro katolickou církev. I tak nazývají někteří pozorovatelé čtyřdenní summit o sexuálním zneužívání, který svolal na dnešek do Vatikánu papež František. Pozval na něj církevní špičky z celého světa – 130 čelních církevních představitelů z jednotlivých zemí, 114 biskupů a 10 představitelek ženských církevních řádů. Z České republiky se summitu účastní kardinál Dominik Duka.

Summit by se měl nést v heslech zodpovědnost a transparentnost – církevní představitelé se na něm budou tři dny účastnit workshopů a diskuzí, vyslechnou si mimo jiné i mnohá svědectví obětí sexuálního zneužívání kněžími.

Římskokatolická církev by měla slyšet pláč maličkých, hledajících spravedlnost, řekl papež v úvodním prohlášení. Zdůraznil přitom, že katolíci očekávají konkrétní opatření proti zneužívání.

Hlavním cílem setkání je upozornit na závažnost problému a naučit se, jak se s ním v praxi vypořádat. Zvláště to platí pro země třetího světa Afriky a Asie, kde sexuální zneužívání podle tamních katolických hodnostářů vůbec neexistuje.

Zveřejněte všechna jména, žádají oběti zneužívání

Do Vatikánu se zároveň sjely mnohé oběti zneužívání a organizace bojující za jejich práva. Ty si ještě před začátkem summitu požádaly o schůzku s papežem, nakonec se ale dočkaly jen přijetí od organizátorů. Phil Saviano, jeden z mužů, který pomohl odkrýt rozsáhlé zneužívání v bostonské diecézi, vyzval církev, aby zveřejnila jména všech viníků. „Udělejte to z respektu k obětem těchto mužů a také proto, abyste pomohli předejít tomu, aby zneužili další děti,“ citovala ho německá televize Deutsche Welle.

Oběti také žádají, aby byli biskupové, kteří se dozvědí o sexuálním zneužívání ve své diecézi, nuceni to nahlásit policii. Nyní je k tomu církevní pravidla vyzývají, povinnost to udělat ale v církevním právu nefiguruje. K dalším požadavkům patří i zanesení přesné definice sexuálního zneužívání do církevního práva.

Konkrétní kroky se ale od summitu příliš neočekávají. Zatímco papež František se k problému staví otevřeně, důkazem čehož je i právě probíhající schůzka, konzervativní kruhy v církvi vidí problém spíše než v zatajování zločinů v homosexualitě. Na sexuální zneužívání se dívají spíše jako na hříchy jednotlivých kněží než jako na systémový problém celé církevní hierarchie.

Organizační podobu summitu popsala serveru INFO.CZ mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. „Program je přesně daný, příspěvky k diskuzi nejsou,“ řekla s tím, že kardinál Duka bude moci s kolegy diskutovat jen v rámci pracovních skupin.

„Summit trvá vždy od devíti ráno do půl osmé večer. Dnes je na pořadu odpovědnost, zítra převzetí odpovědnosti, v sobotu pak transparentnost,“ přiblížila jednotlivá témata diskuzí s tím, že v sobotu večer čeká účastníky kajícná liturgie a v neděli summit uzavře bohoslužba s promluvou papeže.

Zastavte epidemii homosexuální agendy

O tom, že papež nebude mít na summitu snadnou úlohu, svědčí i dopis dvou významných kardinálů zveřejněný den před setkáním. Americký kardinál Raymond Burke a jeho německý kolega Walter Brandmuller v něm volají po ukončení „epidemie homosexuální agendy“ v církvi. Samotné sexuální zneužívání nepřipisují ani tak hierarchii mocných mužů, kteří se vzájemně kryjí, ale jednotlivcům, kteří se odklonili od pravdy evangelia.

Oba kardinálové patří k největším kritikům současného papeže. Američan Burke je znám svými blízkými vztahy s bývalým poradcem Donalda Trumpa Stevem Bannonem, který se nyní v Evropě politicky angažuje ve snaze spojit krajní pravici před volbami do Evropského parlamentu.

Na fakt, že odhalování viníků sexuálního zneužívání a ochranu jejich obětí ztěžují legální i kulturní rozdíly v různých částech světa, upozornili někteří biskupové v deníku The New York Times. „Není to tak jednoduché,“ citoval list reverenda Hanse Zollnera, jednoho z organizátorů summitu. Vatikánští činitelé proto několik týdnů pracovali na tom, aby snížili očekávání veřejnosti od summitu – revoluci v církvi s největší pravděpodobností nepřinese. „Jestli si myslíte, že papež vyhlásí nějaká pravidla a problém se vyřeší, obávám se, že riskujete velké zklamání,“ řekl Zollner.

Šokující kniha o homosexualitě ve Vatikánu

V den, kdy začal summit ve Vatikánu, vychází také šokující kniha Sodoma od francouzského spisovatele Frederika Martela o gayích v katolické církvi. Martel, jenž je sám homosexuální, na ní pracoval dlouhé čtyři roky ve 30 zemích světa. Několik týdnů pak strávil v samotném Vatikánu, kam měl přístup díky blízkému poradci papeže Františka.

Spisovatel založil knihu na poznatcích z celkem 1500 rozhovorů, které vedl s nejrůznějšími církevními představiteli, od prostých kněží po kardinály a velvyslance ve Vatikánu. K dispozici měl 80 rešeršistů, překladatelů a místních novinářů, stejně jako 15 právníků. Výsledkem je 555 stran dlouhá kniha.

Martel v ní ukazuje pokrytectví vatikánských biskupů a kardinálů, kteří veřejně odsuzují homosexualitu, ve skutečnosti ale žijí dvěma životy. Právě dvojí životy kněží podle něj vytvořily kulturu utajování, která umožňovala masivní zneužívání nezletilých.

Infografika Víra a toleranceautor: INFO.CZ

Martel v rozhovoru s agenturou AP řekl, že čím jasnější je homosexualita zpovídaných církevních představitelů, tím více se navenek projevovala jejich proti gayům zaměřená rétorika.

Reverend James Martin, jezuitský kněz a autor knihy Stavění mostu o tom, jak by měla katolická církev přistupovat k LGBT komunitě, měl možnost si přečíst ukázky z knihy ještě před jejím včerejším simultánním vydáním v osmi jazycích a 20 státech světa. „Kniha je přesvědčivým argumentem hovořícím o tom, že ve Vatikánu jsou mnozí biskupové a kardinálové gayové, a někteří z nich sexuálně aktivní.“

Autor knihy sympatizuje s reformní snahou současného papeže a snaží se ho podpořit: „František ví, že musí pohnout s postojem církve a že toho bude schopný pouze za cenu nelítostného boje proti těm, kteří používají sexuální moralitu a homofobii k utajení svého pokrytectví a dvojích životů.“

Otázkou je, zda zveřejnění knihy právě na začátku dlouho očekávaného summitu skutečně pomůže snaze o reformu církve, nebo dá spíše za pravdu kritikům papeže Františka, kteří svalují vinu za sexuální zločiny pouze na homosexualitu jednotlivých kněží.