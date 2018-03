Kauza Novičok dál otřásá Británií: Odmítáme, že by látka byla z naší laboratoře, zní z Londýna

Britská armádní laboratoř v Porton Down na jihu země dnes vyloučila, že by mohla být zdrojem nervové substance, která počátkem měsíce otrávila zběhlého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru. Oznámila to stanice BBC. V laboratoři prý panují „ta nejpřísnější“ bezpečnostní a kontrolní pravidla.