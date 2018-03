Kauza Skripal: „Proč neměli zástupci Ruska přístup k ruským občanům?“ Moskva poslala Británii a Francii otázky

Británie podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí obdržela čtrnáct otázek, na které Moskva žádá odpověď, Francie deset. Londýna se Moskva ptá například na to, proč neumožnil ruským konzulárním zástupcům kontakt se "dvěma ruskými občany", kteří přišli v Británii k újmě, jakou jim lékaři poskytli protilátku a jak se k ní dostali, či zda mají britští odborníci kontrolní vzorky, díky nimž byli schopni tak rychle zjistit, jakou nervově paralytickou látkou byli Sergej a Julije Skripalovi otráveni.

Řada otázek, na které chtějí Rusové od Britů znát odpovědi, se týká také zapojení Francie do případu. Moskva žádá například odpověď na to, co má Francie společného s vyšetřováním případu ze Salisbury a jak je do něj přesně zapojená. Podle prohlášení ruského ministerstva zahraničí kromě Britů nótu s deseti otázkami týkajících se jejich role v případu dostali také Francouzi.

Británie tvrdí, že za útokem na Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji je s největší pravděpodobností zodpovědné Rusko. Moskva to odmítá. Kvůli kauze Skripal vypověděly téměř tři desítky zemí kolem 150 ruských diplomatů. U většiny států reagovala Moskva recipročně a vypověděla stejný počet pracovníků příslušných ambasád.