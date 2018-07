Kazatel ze „seznamu smrti“: Islám nikomu nekáže napadat druhé, radikálové Korán vykládají špatně

Eliacikovo pojetí „islámského socialismu“ je v Turecku rozhodně novinkou. Netradiční je i jeho velmi civilní styl oblékání a fakt, že se aktivně účastní občanského dění. V roce 2013 protestoval společně s opozicí proti zrušení parku Gezi. V roce 2015 se zastal Kurdů, poté, co jejich města a vesnice na jihovýchodě země začala systematicky ničit turecká armáda. Kvůli těmto aktivitám nesmí Eliacik opustit hranice města Istanbulu, natož Turecka. Hrozí mu šest let za mřížemi.

Prezident Erdogan používá islám jako nástroj k utužení své moci. Dokážu si představit, že stanování na Taximském náměstí v průběhu demonstrací za záchranu Gezi parku, mohl z vaší strany považovat za neislámské chování. V čem je vaše pojetí islámu jiné? A co říkáte snaze současné vlády vrátit náboženství do politiky?

Naše hnutí je někde mezi konzervativním islámem a sekularismem. Sami se nazýváme jako antikapitalisté. Nejsme rozhodně konzervativní islamisté a naše pojetí islámského socialismu je pro Turecko něco úplně nového. Pro nás jsou zásadní dva principy: spravedlnost a spravedlivé rozdělení zdrojů. Pokud se náboženství nezabývá spravedlivým rozdělením zdrojů nebo majetku a dodržováním práva, je to mrtvé náboženství.

Prezident Erdogan zredukoval islám na rituál. Bere ho jako vyjádření identity. Ale islám není jen o modlitbě a rituálech. Co je v islámu velmi důležité je společenská spravedlnost. Zabití, uplácení, lež, krádež, to jsou věci v islámu zakázané, ale vláda si toho nevšímá., zabývá se jen náboženským praktikováním.

Turecko bylo dříve mezinárodně vnímáno jako bezpečná do velké míry sekulární země. Dnes je situace jiná a mnoho Evropanů začíná Turecko považovat za islámskou zemi. Situace je matoucí. Jak vnímáte Turecko v tomto smyslu vy? A jaké by podle vás mělo být v ideálním případě?

Obecně se říká, že 70% obyvatel Turecka je konzervativních muslimů a 30% sekularistů. Reálná situace ale taková není. Je to spíše 50 na 50. A to je něco, co bychom si měli zachovat, aby byl v zemi mír.

Je jedno, která ze stran, ale pokud se jedna pokusí tuto rovnováhu narušit a omezovat tu druhou, přinese to Turecku problémy. Myslím, že nejlepší je pro Turecko rovnoměrný poměr sekularistů a věřících muslimů a obě strany se navzájem respektující.

Jenže po 16 letech vlády Erdoganovy strany AKP je ta rovnováha narušena. Konzervativní islámské křídlo má teď mnohem větší moc. Mají mnohem viditelnější zastoupení v médiích, v parlamentu a sekularisté jsou pod vzrůstajícím tlakem.

I to je důvod, proč prezidenta kritizuji. Myslím, že ve světě je normální, když stejný člověk vládne zemi maximálně 8 let. Tento systém zaručuje zdravý rozvoj státu. Z přirozenosti věcí není dobré, aby stát řídil jeden člověk skoro 20 let.

Vy jste teď v situaci, kdy nesmíte opustit hranice Istanbulu a hrozí vám vězení. Čím to, že vás jako plno jiných zatím nezavřeli?

Vedli proti mně šest soudních řízení. Jedno se týkalo urážky na prezidentově cti, další kritiky vlády, snižování hodnot vlády a tak dále. U všech jsem byl zproštěn viny až na jeden případ. Tam jsem dostal trest za propagaci terorismu.

Upozorňoval jsem totiž, že v roce 2015 došlo v Sirnaku, Cizze a Silopi k porušování lidských práv ve jménu boje s terorismem. Viděl jsem například, jak táhnou mrtvé tělo za autem, na sociálních sítích se objevily fotografie nahé zabité ženy. Nechali ležet na ulici těla starých zabitých žen celý týden, jiná těla zas skladovali v lednicích, i když podle islámu se musí tělo pohřbít co nejdříve. Domnívám se, že armáda na jihovýchodě Turecka porušila Ženevské konvence.

Upozornil jsem, že takové chování je v rozporu s islámem a tureckými válečnými tradicemi. Obvinili mě, že tím dělám propagandu teroristům. Odsoudili mě na šest let a tři měsíce do vězení. Nesmím opustit Turecko, ani Istanbul. Proti rozsudku jsem se odvolal a teď čekám na výsledek odvolacího řízení.

Jako islámský teolog musíte být asi pro vládu těžký oříšek…

Kritizuji konzervativní vládu z náboženské perspektivy, a to je jí hodně nepříjemné. Za to mě, ale nemůžou potrestat ani zažalovat. Uvádím příklady ze života proroka Muhammeda jako například, že žil v prostém domě a prezident si staví zlatý palác. To jeho sebeprezentaci nábožensky založeného člověka hodně škodí. Tak mě zkrátka zažalovali za teroristickou propagandu.

Myslíte si, že islám čeká v nejbližší době zásadní reforma? Respektive neprobíhá už? Řada vědců tvrdí, že islám v současném moderním světě reformou projít musí. A i politický vývoj v řadě muslimských zemí tomu nasvědčuje.

Dle mého názoru je islám sám o sobě reformou. Reformou judaismu a křesťanství. Jde dál, než šlo například protestantské hnutí v křesťanství.

Islám při svém vzniku reagoval na potřebu obrody tehdejšího křesťanství i judaismu. Takže myslím, že islám jako takový nepotřebuje projít reformou.

Tou musí projít islamisté, protože oni se rozhodně neřídí pravidly islámu. Pokud by se islám vrátil do podoby, jakou měl za života proroka Muhammeda, byla by to ta správná proměna nebo reforma, jak říkáte.

Ale to je přeci přesně to, co říkají i příslušníci Islámského státu a jiní islamisté, že je třeba vrátit se zpět k islámu z doby proroka Muhammeda.

Jak bych vám to vysvětlil. Znalost Koránu a islámu, jakou mají příslušníci Islámského státu je na úrovni základní školy, základního vzdělání. Oni sami podstatě Koránu nerozumí.

Moji znalost Koránu bych přirovnal k absolvování vysoké školy. Když se podíváte na jednotlivá přikázání v Koránu, nikde například není zmiňovaná válka proti nevěřícím. Válka jako taková je tam ospravedlněná pouze v případě, že se musíte bránit útoku a ochránit svůj život. Islám nikomu nekáže napadat druhé. Ale lidé, kteří si říkají bojovníci Islámského státu zaměňují ochranu za útok.

Je to tedy lingvistická otázka? Špatný výklad? Překlad?

Lingvistický problém je to tak z 10%, ale z 90% je to v jejich případě mentalita, protože oni chtějí napadat. Oni chtějí dobývat.

Turecko v první fázi války v Sýrii tajně podporovalo Islámský stát, jakkoliv později proti němu vyslalo vojáky. Přesto cítíte se v Turecku ohrožen podobnou konzervativní interpretací islámu?

Cítím se velmi ohrožen obecně i osobně. Islámský stát označil deset tureckých teologů, včetně mě, jako lidi, kteří mají být usmrceni kvůli reformním názorům na Korán. Stát mi nabídl ochranu policie, můžu zavolat policisty v případě, že někam potřebuji jít nebo jet.

Mám obavu, že lidé jako vy, tedy reformní islámští teologové nebo v případě Evropy propagátoři tzv. umírněného islámu jste jedněmi z nejohroženějších. Vím o několika kazatelích v Evropě, kterým je ze strany radikálních islamistů vyhrožováno smrtí a pár jich už dokonce zemřelo. Přesto mnoho lidí, jak zde, tak v Evropě, konzervativní islamisty podporuje. Čím to je?

Myslím, že základ je už ve studiu islámu. Většina teologických pracovišť, náboženských kursů, čtení v mešitách atd. učí islám podle starých knih z dob vládců Ottomanské říše. Ne pravý Korán. Pokud takové věci studuje mladý člověk, logicky se musí dát na stranu radikálů.

Knihy podle kterých se učí, kážou například, že ti, co se nemodlí mají být zabiti, že se mají ženy zahalovat, že věřící a nevěřící si nejsou rovni, že s nevěřícími by se mělo zacházet odlišně atd..

Vše, co Islámský stát propagoval, je v těchto starých knihách. Naše hnutí ale říká, že tyto staré knihy se mýlí, a snažíme se uvádět věci na pravou míru podle Koránu, tedy propagovat jeho správné poselství, a to rovnost a svobodnou vůli. Interpretujeme islám s důrazem na lidská práva a to se radikálům nelíbí.

Dám ještě jeden příklad. V Koránu je verš, který islamisté interpretují jako zbijte ženu, když se s vámi hádá. To slovo „udeřte“ má ale 17 možností překladu nebo výkladu. Já tento verš interpretuji jako vzdalte se od ní na čas.

V jiném verši se zas mluví o tom, že žena byla stvořena z žebra muže. Já to ale překládám jako muž a žena byli stvořeni jako sobě rovni. Jenže rovnost mužů a žen se tradičním vládám nehodí. Nechtějí, aby ženy byly slyšet. Nechtějí, aby byly finančně nezávislé.

Podle neziskových organizací, které se zabývají ženskými právy v Turecku, vzrostl počet vražd žen za 16 let vlády AKP o 1400 %. I když vím, že se v Turecku postavení žen za poslední léta zhoršilo, to číslo mě šokovalo.

AKP a jeho konzervativní příznivci čtou sice Korán, jak jsem ale zmiňoval, nevědí skutečně, co se v něm říká. Korán rozhodně nepodporuje násilí na ženách, naopak podporuje rovnoprávnost mezi mužem a ženou.

Podle Koránu nesmíte bít ženu, křičet na ni. Pokud to uděláte, měl byste se na 60 dní postít, takže způsob, jakým konzervativci vykládají Korán, není správný. Dělal jsem si soukromé srovnání Koránu a nejrůznějších mezinárodních deklarací o lidských právech a nejsou tam velké rozdíly.

Jak tedy vysvětlujete fakt, že ve většině islámských zemí jsou ženy považovány v podstatě za občany druhé kategorie, rozhodně mezi pohlavími neexistuje rovnoprávnost?

Vezměte si většinu světových revolucí a jejich dopad. Velkou francouzskou revoluci, komunistický převrat v Rusku. I tam revoluční, reformní ideály po chvíli vyprchaly, nahradila je jiná pravidla.

To samé se stalo s revolucí, kterou přinesl prorok Muhammed. 50-60 let po jeho smrti začala v arabském světě anti-revoluce. Hnutí proti Muhammedovým reformám. V Koránu jsou ty rovnoprávné myšlenky přítomny stále, ale nikdo se jimi v realitě dávno neřídí.

Text vyšel původně na webu HlídacíPes.org. Publikujeme ho se souhlasem redakce.