Kdo je možný budoucí šéf amerických tajných služeb John Ratcliffe? | info.cz

Donald Trump oznámil, že k 15. srpnu končí stávající ředitel zpravodajců Dan Coats, který se s prezidentem dostal do konfliktu v otázce vztahů s Ruskem nebo Severní Koreou. Rozpory měli i kvůli činnosti zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. The New York Times informovaly, že Trumpovým nominantem na post je republikánský kongresman z Texasu John Ratcliffe. O koho se jedná?