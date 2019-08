Kdo potlačí protesty v Hongkongu? Kromě četníků s transportéry jsou v akci i mafiánské triády | info.cz

V kraji padala ostrá slova, rozohnil se hlavně Peking. „Radikální demonstranti překročili všechny meze zákona, morálky stejně jako lidskosti,“ prohlásil Sü Lu-jing, mluvčí čínského úřadu pro záležitosti Hongkongu a Macaa. A dodal, že se jejich počínání „nijak neliší od násilí teroristů“.

Čína navíc u břehů neklidného, ale ekonomicky mimořádně důležitého ostrova rozmístila jednotky Lidové ozbrojené policie, tedy místního četnictva, jak dokazují i snímky publikované agenturou AP. Rudí četníci mají za úkol bojovat s 'terorismem' a pouličními nepokoji, jsou tudíž patrně tou silou, která by na rozdíl od klasické armády v budoucnu mohla proti hongkongským demonstrantům zasáhnout.

Experti se navzdory silným slovům některých generálů a záběrům na připravené jednotky shodují na tom, že od masakru na náměstí Nebeského klidu z roku 1989, kde armáda pozabíjela jistě tisíce protestujících, už vládci vojáky do podobné akce nikdy nepošlou – chtějí tak chránit mezinárodní prestiž Číny i pověst mezi domácím obyvatelstvem.

Čínská státní média tvrdí, že četníci jsou u břehů bouřícího se ostrova v rámci plánovaného cvičení, málokdo ale pochybuje o tom, že jde o výstrahu aktivistům a demonstraci síly. Snímky pořízené ve městě Šen-čenu, které leží v deltě Perleťové řeky právě u hranic s Hongkongem, ukazují i transportéry typu WZ-551 a stavební stroje vhodné k likvidaci případných barikád.

Četnické manévry přicházejí ve chvíli, kdy situaci v samotném Hongkongu komplikují údajní provokatéři. Krajně nezvyklé bylo i vystoupení tzv. triád – místní mafie. Po jejich násilném zásahu proti demonstrantům z konce července zůstalo 45 raněných, z toho nejméně dva těžce. Záhy se objevily zprávy, podle kterých byli zločinci za útok na demonstranty vyplácení přímo funkcionáři čínské komunistické strany. A že triády – původně tajné společnosti, které se postupně proměnily ve volně propojené skupiny organizovaného zločinu – koordinovaly zastrašující atak s policií a pro-čínskými politiky.

