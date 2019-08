Kdo povede Al-Káidu? Usámův syn a korunní princ teroristického trůnu je mrtev | info.cz

Zprávu o Hamzově smrti potvrdili listu The New York Times dva nejmenovaní američtí představitelé, stanice NBC News pak hovoří o třech zdrojích ze zpravodajské komunity. Zhruba třicetiletý Hamza údajně zahynul během operace, na které se Spojené státy podílely. Přesto jde spíše o symbolické vítězství: není jasné, do jaké míry mladý džihádista organizaci skutečně řídil.

V jeho případě kariérní postup zajišťoval původ a také neschopnost nynějšího vedení Al-Káidy. „Šéfové islamistické sítě ho tlačili do popředí, chtěli z něj mít lídra nové generace. Nynější oficiální šéf Ajmán Zavahrí totiž není při vedení sítě příliš úspěšný, což je v jeho případě způsobeno i nedostatkem charismatu,“ uvedl pro britský list The Guardian protiteroristický expert Peter Bergen.

O samotném Hamzovi víme vcelku dost: narodil se před třiceti lety ještě v Saúdské Arábii, odkud pocházel i jeho otec Usáma. Nejpozději v roce 2005 se zapojil do rodinného teroristického byznysu. Zřejmě mezi roky 2007 až 2010 ho v domácím vězení držel Írán, kde se také v sedmnácti letech (poprvé) oženil. Syn, kterého Hamza počal, podle přiznání Al-Káidy svého otce nepřežil – zahynul ve dvanácti letech při vojenské operaci vedené proti islamistům. Hamza se i s rodinou několik let před smrtí podle všeho skrýval v islamistickém ráji, tedy na pákistánských kmenových územích při hranici s Afghánistánem.

Co se mediální dráhy týče, na několika záznamech Hamza vyzýval následovníky k ničení západních cílů. Letos ho Saúdská Arábie zbavila občanství a USA na něj vypsaly odměnu jednoho milionu dolarů. Jak pro list The New York Times podotýká Ali Soufan, někdejší agent FBI a vyšetřovatel Al-Káidy, Hamza nikdy – na rozdíl od jiných předáků sítě – nekritizoval Islámský stát (IS). Patrně proto, aby jeho sympatizanty získal na svou stranu.

Zatím není jasné, zda se bude o vůdcovskou roli po otci ucházet některý z dalších bin Ládinů. V tuto chvíli se to nezdá pravděpodobné: nová jména z rozsáhlého klanu se nikde neobjevují. Usáma měl každopádně pět, podle některých zdrojů šest manželek, se kterými zplodil nejméně dvacet, možná ale až 26 potomků. Zřejmě nejproslulejší je v pořadí čtvrtý nejstarší syn Umar (37), který o životě s globálně proslulým jménem vydal knihu. V ní popisuje stěhování rodiny do Súdánu i Afghánistánu, kde se podle vlastních vzpomínek zúčastnil výcviku v táboře Al-Káidy. Nyní ovšem Umar vystupuje spíše jako západní playboy a původ používá jako vstupenku do médií, kde kromě jiného označil svého otce za „velmi laskavého muže“, kterému se údajně pokoušel rozmluvit jeho teroristické způsoby.

Jakkoli Al-Káida má centrální vedení, z řady logických důvodů o konkrétních operacích rozhodují nižší kádry. A těch je nedostatek. Experti si všímají, že síť už dlouho nezorganizovala velkou teroristickou operaci proti západnímu cíli. Podobně jako jiné radikální organizace, i ona se teď spoléhá na zradikalizované skupinky a jednotlivce, které povzbuzuje zpovzdálí. Popřípadě jen inspiruje. Po loňských britských útocích se dokonce snažila okopírovat taktiku Islámského státu a přihlásit se k operaci, na které neměla přímé zásluhy, což prokázali ostrovní vyšetřovatelé.

Al-Káida přesto nekončí, jakkoli ji patrně čeká výběr nového lídra. Tedy charismatického reprezentanta, který za ní bude mluvit na veřejnosti. Zažila sice špatné časy a dosud jí údajně chybí zkušení plánovači – jacísi manažeři teroru – v některých regionech je výjimečně úspěšná. Především v Jemenu a Somálsku, ale přežívá i v Sýrii. Pobočky různé kvality má i jinde na Blízkém východě, v Africe, Asii a Evropě. V případě starého kontinentu se nejčastěji hovoří o skupinách v Ruské federaci (odhadem stovka členů) a Bosně (patrně desítky). Podle posledních analýz teroristické centrum sídlící na afghánsko-pákistánském pomezí stále a vytrvale komunikuje s pobočkami. Al-Káida také přijala flexibilní organizační model, který jí umožňuje rychle reagovat na dynamiku místního vývoje – její předáci se nezdráhají navazovat krátkodobá spojenectví nejen s jinými islamisty, ale prostě i protivládními silami.