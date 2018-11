Kdy budou výsledky a na co se zaměřit? Stručný průvodce americkou volební nocí

První volební místnosti ve Spojených státech se zavřou o půlnoci středoevropského času. Další se budou postupně přidávat až do šesté ranní, kdy skončí hlasování na Aljašce. Klíčové volby ovlivní další působení amerického prezidenta ve funkci. Pozornost budí ale i z dalších důvodů. Co sledovat v průběhu dramatické volební noci? Přinášíme stručného průvodce.

Exit Polls

Americké televize ve spolupráci s výzkumnými agenturami přinesou data založená na exit pollech, neboli průzkumech sbíraných krátce po opuštění volební místnosti. Jejich výsledky bývají přesné a odráží nálady napříč populací. Ačkoli v USA exit polls nebudou oznamovat odhady výsledků (americké televize používají komplexnější systém tzv. volebních projekcí), zjistíme z nich leccos o voličských skupinách a smýšlení Američanů dva roky před další volbou prezidenta.

Swing states a nerozhodnuté státy (okrsky)

Fenomén tzv. swing states, neboli států, které nejsou stranicky vyprofilované, se řeší hlavně v prezidentských volbách, kde rozhodují o vítězi. Důležitou roli mají ale i v těchto volbách. Vyrovnané souboje probíhají v osmi státech, kde se volí senátor (Arizona, Florida, Indiana, Missouri, Montana, Nevada, Západní Virginie, Tennesse). Demokraté k většině křesel potřebují zvítězit ve všech těchto státech. Dramatické duely budou ale i na dalších místech. Co se týče sněmovních voleb, napětí slibují souboje v celkem 38 okrscích, které jsou podle průzkumu „půl na půl“. Právě ony rozhodnou o tom, na jakou stranu se Sněmovna – klíčové bitevní pole – přikloní.

Kdy a kde se volí v Americeautor: INFO.CZ

Lídři

Jedna věc je jistá už před volbami. Sněmovna reprezentantů změní svého předsedu. Republikán Paul Ryan, jenž na jaře navštívil Česko, mandát neobhajuje. Na jeho křeslo (předsednické) si myslí dosavadní šéfka demokratické menšiny Nancy Pelosiová a Kevin McCarthy, jenž vedl republikány. Zda místo v čele komory připadne liberálům, nebo konzervativcům, rozhodne součet mandátů. O jednotlivá jména může být ale ještě boj. Proto bude důležité, jaký výsledek oba kandidáti zaznamenají. Pelosiová i McCarthy kandidují v Kalifornii, nikoli však proti sobě. A u obou se čeká jasné vítězství.

Kdy se dozvíme výsledky (středoevropské časy)

0.00 – Indiana, Kentucky

1.00 – Florida, Georgia, New Hampshire, Jižní Karolína, Vermont, Virginie

1.30 – Severní Karolina, Ohio, Západní Virginie

2.00 – Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, Severní Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas

2.30 – Arkansas

3.00 – Colorado, Jižní Dakota, Louisiana, Minnesota, Nebraska, Nové Mexiko, New York, Wisconsin, Wyoming

4.00 – Arizona, Iowa, Montana, Nevada, Utah

5.00 – Kalifornie, Havaj, Idaho, Oregon, Washington

7.00 – Aljaška

Texas

Jedním z nejzajímavějších států je Texas. Tradiční republikánská bašta z prezidentských a senátorských voleb tentokrát může padnout. Podle serveru Real Clear Politics je sice pravděpodobnější, že vyhraje dosavadní senátor Ted Cruz, vysoká volební účast ale může s predikcemi zamíchat. Pokud by někdejší Trumpův vyzyvatel v republikánských primárkách neobhájil, získají demokraté senátora za Texas poprvé od roku 1993. Vyplatí se sledovat i některé texaské okrsky ve sněmovních volbách. Okrsek číslo 22 například obývá jen 40 procent bělochů a klíčovou roli zde mohou sehrát Asiaté, které se snažil mobilizovat demokratický kandidát Sri Kulkarni.

Severovýchodní průmyslový pás

Byly to právě průmyslové státy na severovýchodě USA, které před dvěma lety vynesly do Bílého domu Donalda Trumpa. Tzv. Rezavý pás zahrnuje státy New York, Pensylvánie, Západní Virginie, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Iowa a Wisconsin. Trump vyhrál ve všech kromě New Yorku a Illinois. Jak se bude republikánům dařit letos, napoví o Trumpových šancích na obhajobu. První test pro republikány nedopadl příliš dobře. V kdysi výrazně republikánském 12. okrsku v Ohiu vyhrál jejich kandidát Troy Balderson v nedávných doplňovacích volbách jen velice těsně. Nyní si souboj s demokratem Dannym O'Connorem zopakuje. Průzkumy? Balderson je favoritem, ale jen mírným.

Úspěch žen

Proběhne ve Spojených státech ženská volební revoluce? Letošní volby provází nebývalý zájem žen o místa v Kongresu. Do Sněmovny reprezentantů kandiduje 237 žen, většina (185) pod hlavičkou demokratů. Do Senátu se snaží dostat 23 dam. Také tady více lákají demokraté, za něž se snaží uspět 15 kandidátek. Kolik z nich nakonec v Kongresu usedne? Jasno bude už za pár hodin.