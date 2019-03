Když jde o obchod s Čínou, Saúdové na týrané muslimy zapomenou, tvrdí aktivisté

Vůdci drtivé většiny muslimských zemí mlčí k perzekuci sunnitských Ujgurů ze strany čínských úřadů. Během nynější návštěvy Pekingu se o pronásledování souvěrců nezmínil ani saúdský korunní princ. Ba co více: pro čínskou televizi v narážce na existenci převýchovných táborů pro muslimskou minoritu vyhlásil, že Peking „má právo na vlastní politiku boje s extremismem“. Důvod takové vstřícnosti, až servility? Čínská ekonomika a tedy i náklonnost Pekingu je pro arabské státy příliš důležitá.

Úsměvy i investice rozdával na všechny strany. Mladý korunní princ, který je znám i pod zkratkou MBS a fakticky vládne bohaté Saúdské Arábii. O útlaku svých souvěrců z ujgurské menšiny, která žijí na západě komunistické Číny, se zmínil jen jednou. Nepřímo, v televizi. A rudé kádry jistě potěšil. „Čína má v zájmu své národní bezpečnosti právo vést vlastní kampaň proti terorismu a pracovat na chování extremistů,“ citoval jeho slova americký web Newsweek.

Čínský režim podle dostupných zpráv pozavíral do převýchovných táborů nejméně jeden milion Ujgurů. Za ploty je nutí zříkat se víry, jazyka i memorovat komunistické poučky. „Museli jsme povinně jíst vepřové. Sebrali nám naše Korány, aby je zneuctili,“ říká pro server Middle East Eyes ujgurský aktivista Salih Hudayar, který teď žije ve Spojených státech. Vepřové je muslimům – podobně jako alkohol – zapovězeno.

Saúdská královská rodina se jindy považuje za globálního ochránce všech sunnitů, tedy směru, který v islámském světě tvoří jasnou většinu. Na jejím území leží muslimům dvě nejposvátnější místa, Mekka a Medína, i s jejich prestižními mešitami, které Saúdové pečlivě i hrdě spravují. Podle zpráv exilového Světového ujgurského kongresu (DUQ) hrozí čínským poutníkům už jen za to, že se do Mekky vůbec vydali, i několik let vězení. Hadždž, tedy tzv. velká pouť na místo islámu nejsvatější, přitom patří k základním povinnostem každého muslima této planety.

Důvod vstřícnosti MBS vůči Pekingu je zřejmý. Arabský Záliv si je dobře vědom významu čínské ekonomiky, která je kromě jiného dominantním odběratelem saúdských nerostných surovin. Princ přijel do Číny především podepsat dohodu o výstavbě petrochemického komplexu ve městě Pchan-ťin, který společně vybuduje saúdská státní ropná společnost Aramco a místní konglomerát Norinco. Hodnota plánovaného projektu přesahuje deset miliard amerických dolarů, v českých korunách se jedná o 226 miliard korun. Jde tak o zřejmě vůbec největší společný podnik, který kdy Čína s cizím investorem založila.

Ujgurští exiloví vůdci marně apelovali na svědomí svéhlavého saúdského prince. „S tím, jak buldozery vyslané komunistickou stranou ničí mešity a partajní sekretariáty odstraňují ze střech modliteben hvězdy a půlměsíce, musejí muslimští předáci klást čínským vůdcům nepříjemné otázky,“ konstatoval pro shora zmíněný server Omer Kanat, šéf mezinárodního Projektu na podporu lidských práv Ujgurů (UHRP). S tím, že pokud budou muslimské země mlčet i nadále, utrpí přinejmenším jejich důstojnost.

Což se podle všeho stane. „Mezi muslimskými zeměmi panuje přesvědčení, že hovořit o situaci v ujgurském Sin-ťiangu může znamenat ohrožení rozvoje hospodářských vztahů. A ty jsou mezi řadou islámských zemí a Čínou na vzestupu,“ tvrdí Simone van Nieuwenhuizenová z Technologické univerzity v australském Sydney. „Není proto v jejich zájmu tyto vazby narušit,“ dodává expertka pro server Business Insider. Čína si zavazuje především hospodářsky slabší země v rámci ekonomických projektů tzv. Nové Hedvávné stezky.

INFOGRAFIKA: Nová Hedvábná stezkaautor: INFO.CZ

Podle médií se některé muslimské země dokonce rozhodly s čínským režimem aktivně spolupracovat proti zájmům Ujgurů. Egypt předloni zpět do země původu vyhostil nejméně dvanáct příslušníků tohoto etnika, o které rudý režim podle všeho projevil zájem. Podobně Káhira zachází i se studenty z této turkické skupiny: bez udání důvodu jich už jistě několik ze svého území vypověděla.

Ne všechny státy a organizace ovšem vůči Číně chovají takový respekt. Turecko se za vzdálené etnické příbuzné staví dlouhodobě a s Ujgury podle svých prohlášení soucítí i Spojené národy. Také některé západní mocnosti se na půdě OSN proti čínskému chování v Sin-ťiangu ozvaly. České ministerstvo se ke kritice Pekingu opatrně přidalo, dlouhodobě pročínský postoj Hradu a jeho politických i byznysových spojenců však efektivnější pomoc ujgurským disidentům znesnadňuje.