Když korektnost kosí vrcholné politiky: Ministr je na odpis, protože na party v 80. letech imitoval černocha

Vedení amerického státu Virginie se potýká se zásadní politickou krizí, když již tři vrcholní politici čelí výzvám k odstoupení kvůli údajným prohřeškům z minulosti. Poté, co guvernéra Ralpha Nothama dostihlo jeho údajné pózování pro rasistickou fotku starou 35 let, se kvůli dávnému žertu dostal do obdobných problémů ministr spravedlnosti Mark Herring.

Sedmapadesátiletý Herring, který ještě nedávno vyzýval Northama k odstoupení a brousil si zuby na to, že ho v příštích volbách vystřídá, musí nyní vysvětlovat svůj studentský kousek z 80. let minulého století.

Tehdy se během večírku virginijské univerzity namaskoval tmavým make-upem, vzal si paruku a imitoval černošského rappera. Nyní je mu tento čin vyčítán jako rasistický. Herring se za něj omluvil, označil jej za "necitlivý" a prohlásil, že blízká budoucnost ukáže, zda bude moci pokračovat v politice či skončí.

Třetí do party

Guvernérův zástupce Justin Fairfax byl pro změnu obviněn ze sexuálního násilí, informovala ve středu agentura AP.

Fairfaxovy potíže se podle médií zdají být vážnějšího rázu, neboť jistá žena popsala, jak jí v roce 2004 v hotelovém pokoji nutil k orálnímu sexu. "Pan Fairfax se mě v zájmu svých politických ambicí pokoušel označit za lhářku před celým národem a hrozil mi právníky," zdůvodnila podle AP dvaačtyřicetiletá Vanessa Tysonová, proč se rozhodla svou zkušenost zveřejnit a podrobně popsat.

Fairfax by se měl stát až do příštích voleb guvernérem, pokud by byl Notham nucen rezignovat. Guvernér sice nejprve minulý týden připustil, že v roce 1984 pózoval pro fotku, na níž je člověk oděný v bílém hábitu a kápi rasistické organizace Ku-klux-klan a další přestrojený za černocha, později to však popřel.

Rovněž Fairfax obvinění odmítá a tvrdí, že žena se sexem souhlasila a že jde o politicky motivovanou kampaň. Všichni tři politici patří k Demokratické straně a jejich trable značně nahrávají konkurenčním republikánům.

Tysonová se však rázně ohradila proti tomu, že by zveřejnění jejího traumatického zážitku mělo za cíl poškodit demokraty.

"Nemám žádný politický motiv. Jsem hrdá demokratka," řekla médiím.