„Keep America Great“ aneb Trumpovy úvahy o dalším volebním období | info.cz

V sérii příspěvků na Twitteru se Trump nejprve pustil do svých „oblíbených“ New York Times a Washington Post a konstatoval, že pokud by Bílý dům opustil, ani jedny z těchto novin by neměly o čem psát. Trump zároveň upravil své předvolební heslo „Make America Great Again“ do motta „Keep America Great Again“ a položil si řečnickou otázku, zda by jeho příznivci byli pro, kdyby si funkční období prodloužil.

Huffington Post připomíná, že to není poprvé, co se Trump podobnou myšlenkou zabývá. Když v dubnu přebíral trofej v rámci projektu Wounded Warrior, nechal se slyšet, že ocenění najde stálý domov v Oválné pracovně, tedy alespoň po dobu následujících šesti let. V žertu dodal, že to bude spíš „na 10 až 14 let, ale způsobilo by poprask, kdybych něco takového řekl, takže řekněme, že to bude 6 let.“

Na veřejnost se dostaly také Trumpovy výroky z března 2018. Tehdy americký prezident během akce ve svém resortu Mar-a-Lago na Floridě prohlásil, že obdivuje, jakým způsobem čínský prezident Si Ťin-pching konsolidoval moc v zemi a zrušil limity funkčního období prezidenta. „Stal se doživotním prezidentem,“ prohlásil Trump. „...Myslím, že je to skvělé. Možná bychom to taky někdy mohli zkusit.“

Dodatek ústavy, který omezuje funkční období prezidentů, prošel kongresem v roce 1947, dva roky poté, co prezident Franklin D. Roosevelt zemřel krátce po zahájení svého čtvrtého období ve funkci.

Už před rokem 1947 ale většina amerických prezidentů dodržovala nepsané pravidlo George Washingtona, podle kterého by nikdo neměl v úřadu setrvat déle než dvě funkční období.