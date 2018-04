Kim se vzdá svých raket. Jihokorejský prezident oznámil dohodu na úplném jaderném odzbrojení

Byl to summit mnoha nej, ale také velmi smíšených očekávání. Aneb ani při nejlepší vůli obou stran – a dlužno podotknout, že ji nejspíš skutečně mají – nešlo očekávat zásadnější výsledky než gesta a proklamace. Vrcholná schůzka na jihokorejské straně hranice v demilitarizovaném pásmu přesto přinesla řadu zajímavých momentů a výsledky, které mají globální význam.

Přišel, viděl, promluvil...

Pokud bychom sahali pro ohrané klišé, nezbývalo by než konstatovat, že „je to malý krok pro Kima, velký skok pro KLDR“.

Zasazení summitu do pohraniční vesnice totiž přineslo svá specifika. Když pomineme fotogenické kulisy pohraničních domků, byl to právě i fakt, že Kim na setkání přišel pěšky a před zástupem fotografů poté udělal onen historický krok k jižnímu sousedovi. Jako první severokorejský vůdce od 50. let minulého století a korejské války.

Za hraniční linií na Kima čekal jihokorejský prezident Moon a oba si potřásli rukou – dlouze, přátelsky a se širokými úsměvy. Jak informuje jihokorejská strana, zazněl následující dialog:

Kim: Rád Vás poznávám. Jsem velmi rád.

Moon: Měl jste po cestě nějaké potíže?

Kim: Ani v nejmenším.

Moon: Je mi potěšením se s Vámi setkat.

Kim: Rozhodně. Jsme naplněný nadšením, že se setkáváme na tomto historickém místě. A opravdu na mě udělalo dojem, že jste vážil cestu až sem...

Moon: Bylo to vaše odvážné rozhodnutí, které nám umožnilo toho dosáhnout.

Kim: Ne, to vůbec ne.

Moon: Dosáhli jsme dějinného momentu.

Bylo toho dost – včetně společného zasazení stromu. Naopak oběd každý státník absolvoval sám.

JUST IN: Kim Jong Un and Moon Jae-in take part in a tree-planting ceremony using soil and water from both Koreas https://t.co/g5rPpIKW59 pic.twitter.com/7tx1TqvG3U — CNN International (@cnni) 27. dubna 2018

Proč by mě to mělo zajímat?

Ano, zdvořilost střídá zdvořilost, ale summit mezi oběma Korejemi má i skutečný význam. Vším se prolíná Kimova snaha odhodit masku krutého diktátora a zkusit jednat se světem s vlídnější tváří. Cíle zmíněné v úvodu tohoto textu rozhodně nejsou malé a není možné jich dosáhnout ze dne na den, jestli má ale něco být přínosem této schůzky, je to demonstrativní snaha Severokorejců upřímně se zavázat k narovnání vztahů s jihem a ukončit přes půl století trvající stav, kdy jsou obě země formálně vzato stále ve válce. Obě strany konfliktu se shodly, že budou usilovat o trvalý mír a obnoví setkávání rodin rozdělených válkou.

Na pozadí je ještě větší téma: deklarované odzbrojení KLDR, která naznačila, že se vzdá jaderného arzenálu. Kim o tom už brzy bude jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Dva mocní státníci, jejichž bezhlavé slovní přestřelky ještě před pár měsíci posunovaly svět k možnému zničujícímu konfliktu, teď mají ve velkém stylu konflikt urovnat. A korejský summit má být odrazovým můstkem.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. dubna 2018

Výsledkem schůzky je společná deklarace, ve které se obě Koreje zavázaly k totálnímu jadernému odzbrojení poloostrova, ačkoli nic konkrétního nepředložily. A jak připomíná CNN: ačkoli nelze čekat, že by se Kim ze dne na den vzdal arzenálu, který mu dosud zajišťoval slovo na světové scéně, je pravděpodobné, že Jihokorejci začnou vyvíjet tlak, který by přinesl konkrétnější „jízdní řád“. V to samé lze doufat i směrem k nadcházející schůzce Kima s Donaldem Trumpem, která má díky korejskému summitu konkrétní základy.

Jak to hodnotí svět?

Na skutečné hodnocení je stále brzy, ale dosavadní komentáře ze zahraničí nešetří optimismem.

„Doufáme, že rozhovory přinesou pokrok směrem k budoucímu míru a prosperitě pro celý Korejský poloostrov,“ uvedl Bílý dům. A dodal, že se těší na pokračování přípravy plánovaného setkání Trumpa s Kim Čong-unem, které by mělo proběhnout v „příštích týdnech“.

Donald Trump později na twitteru verzálkami uvedl, že „Korejská válka spěje ke konci“ a dodal bez bližšího vysvětlení, že by na to Američané „měli být hrdí“.

„To, co se děje, je velmi povzbuzující,“ řekl šéf britské diplomacie Boris Johnson. „Nemyslím si ale, že by ti, kdo znají historii severokorejských plánů na vývoj jaderné zbraně, byli v tuto chvíli příliš optimističtí. Každopádně je ale schůzka obou vůdců dobrou zprávou,“ dodal.

Čína ocenila „odvahu a politické rozhodnutí“ vůdců Severní a Jižní Koreje. Potřesení rukou na hranici označil Peking za historický okamžik. „Čína blahopřeje oběma vůdcům k historickému kroku, který učinili, a obdivuje jejich odvahu a politické rozhodnutí,“ řekla novinářům na tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie. „Doufáme, že přinese ovoce,“ dodal.

Pomyslným ovocem bude už v krátkodobém horizontu reakce globálních trhů, které mírové poselství a zmírnění nejistoty ocení.

Kim - státník světového formátu?

Kim se v posledních týdnech skutečně bezprecedentně otevírá světu. Odhazuje přísný výraz známý z nespočtu fotografií a srší úsměvy. Někteří analytici za tím vidí potíže na domácí půdě - třeba dopad mezinárodních sankcí, které vůdce KLDR nutí říct si na mezinárodním poli o nějaké úlevy, jiní tomu zvláštní důvod nedávají.

Faktem je, že když si člověk odmyslí dril a bídu Severní Koreje, působil Kim v pohraničí jako normální státník. Ochotně pózoval, byl v dobrém rozpoložení a odpustil si vystupování dobyvatele.

Nezapomněl přibrat svoji sestru Kim Jo-čong, která při jednání zaujala prominentní místo. Pchjongjang si dobře uvědomuje, že jde o vděčný objekt mediálního zájmu.

Dalším výrazným momentem pro kamery byla Kimova černá limuzína obklopená tuctem klusajících bodyguardů. Těžko si představit, že by zabránili nejhoršímu, ale média zaujmou spolehlivě.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/X8K3wEvsIW pic.twitter.com/XUJU3AM80d — CNN International (@cnni) 27. dubna 2018

A co o tom říká KLDR?