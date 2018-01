Kimovo vstřícné gesto přidělalo vrásky USA, obávají se narušení spojenectví s Jižní Koreou

Zatímco Spojené státy Kim Čong-un v novoročním projevu nešetřil a hrozil jim jaderným tlačítkem, které má prý připravené na stole, směrem k Jižní Koreji nastavil diktátor vstřícnější tvář.

Soulu naznačil, že je svolný k jednáním o účasti severokorejských sportovců na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu. „Obě strany by se měly urychleně sejít a projednat možnosti,“ sdělil Kim.

Jižní Korea v úterý navrhla termín schůzky na 9. ledna. Zástupci obou stran by se měli sejít ve vesnici Panmunjom v demilitarizované zóně, jež znesvářené země odděluje a podobná jednání tradičně hostí.

„Doufáme, že Jihokorejci a Severokorejci mohou sedět tváří v tvář a probrat možnou účast sportovců KLDR na hrách i další oblasti společného zájmu, které mohou vést ke zlepšení vzájemných vztahů,“ pravil jihokorejský ministr pro sjednocení Čo Mjong-kjon.

Není to přitom poprvé, co Jihokorejci vystupují směrem k severnímu sousedovi vstřícně. Prezident Mun Če-in se dlouhodobě snaží razit politiku nabídek k jednání. V minulosti se dokonce vyjádřil pro humanitární pomoc zbídačené zemi potýkající se s nedostatky jídla a opakovanými hladomory. Na jeho návrhy však doteď druhá strana nereagovala.

Nynější Kimův krok tak vzbuzuje otázky, které dělají starosti hlavně Spojeným státům – tradičnímu spojenci Jižní Koreje. I proto, že se Washington a Soul v posledních měsících dostaly do drobného sporu ohledně případného preventivního úderu USA proti KLDR. Mun Če-in tvrdil, že má právo takový krok vetovat. Američané opáčili, že nic takového není pravda.

Analytici soudí, že Kim může chtít vrazit klín do současného spojenectví. „Hlavní součástí Kimova scénáře je zneužít a rozšířit rozdíly zájmů, především mezi Spojenými státy a Jižní Koreou. Severní Korea se dlouho drží strategie intenzivních provokací následovaných smířlivými prohlášeními, jejichž cílem je odhalit rozpory,“ domnívá se politolog Daniel Russel.

List New York Times označil Kimův projev za jakousi předehru k dalším jednáním o budoucnosti poloostrova. Autor knihy o možnostech obrany proti severokorejskému jadernému nebezpečí Robert Litwak soudí, že načasování kroku je promyšlené. „Kim vidí jedinečnou šanci, jak bok po boku s Jihokorejci postupovat proti prezidentu Trumpovi,“ praví.

Už sama ochota Jihokorejců jednat přitom ukazuje na trhliny ve spojenectví. Americký prezident Donald Trump dával v předchozích týdnech jasně najevo, že jakémukoli jednání musí nejprve předcházet zastavení jaderných a raketových testů ze strany KLDR. Kim přitom v části projevu, v níž hrozil Američanům, řekl, že jaderný program je nezastavitelný a Trump by to měl akceptovat.

Koreanista Petr Bláha však jednání o olympijských hrách nepřikládá v tomto kontextu takový význam. „Nemyslím si, že naruší společný postup USA a Jižní Koreje. Navíc KLDR se zřejmě bude snažit jednat také s USA,“ komentuje pro INFO.CZ a nastiňuje jiný důvod, který mohl Kima k jednacímu stolu popostrčit.

Podle něj mohly sehrát svoji roli sankce, které předchozí měsíce zesílila Rada bezpečnosti OSN. Bláha zmiňuje, že KLDR opakovaně eskaluje napětí na poloostrově a v okamžiku, kdy sankce začnou působit příliš tvrdě, nabídne dialog. Poslední rozhovory mezi oběma Korejemi se uskutečnily v prosinci 2015.

V podobném duchu vnímá Kimův krok i Bílý dům. Obává se, že dojde k dohodě na zmírnění sankcí. „Sankce a 'další' tlaky začínají na Severní Koreu těžce dopadat. (Severokorejští) vojáci riskují útěk do Jižní Koreje. Rakeťák teď chce poprvé mluvit s Jižní Koreou. Možná je to dobrá zpráva, možná ne - uvidíme!“ napsal Trump na Twitter.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see!