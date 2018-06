KLDR by mohla vracet pozůstatky amerických vojáků. Washington by si je měl převzít během několika dní

Severní Korea by mohla již brzy vrátit první část z 200 souborů nalezených pozůstatků amerických vojáků, kteří na území KLDR zahynuli v korejské válce z let 1950-1953. Agentuře AFP to řekl nejmenovaný americký představitel, podle něhož by si měl Washington pozůstatky převzít během několika dní.