Kocáb: Čaputová navazuje na étos revoluce. U Zemana může zvítězit jeho slabost pro dámy | info.cz

Jak vnímáte, že Zuzana Čaputová míří k volebnímu vítězství?

Podporoval jsem ji i v době, kdy neměla velkou podporu. Věřil jsem jí a užasle koukal na to, jak se mění její rétorika a je schopná mluvit jako hotový prezident. Dnes když vidím ta procenta, tak mám pocit, že se Slovensko stane po dlouhých letech prvním příkladem toho, že se kampaň dá dělat neagresivně a ideály stále platí. Může být příkladem pro západní země, pro ty východní určitě.

Když k tomu přičtu, jak se Slovensko dokázalo kategoricky vypořádat s vraždou novináře a jeho partnerky, myslím, že tato země má velký tah. Dalo nám lekci a měli bychom se poučit.

Myslíte, že by Zuzana Čaputová mohla uspět i v České republice?

Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že po tomto slovenském příkladu se ta myšlenka začne rozmáhat. Ukazuje se, že ideály začínají fungovat. Že čistota a otevřenost je kvalita. Často to v politice takto bývalo, ale poslední dobou se to převrhlo v agresi a bulvarizaci. Podívejte se na americké volby, to je katastrofa. Nebo k nám. A Zuzana tomu zasadila lekci.

Je po takové politice v Česku poptávka?

Myslím, že se začne šířit. Kdyby kandidovala dnes, řekl bych, že asi ne. Ale za dva roky by šance být mohla.

Jaká žena v Česku má podobný tah na branku a uměl byste si ji přestavit v podobné roli?

U nás je ta scéna taková maskulinní. Lidé se cpou do politiky s heslem, že prezidentem má být ten, kdo o to nejvíc stojí. A nejvíc o to stojí Zeman a Babiš. Ženy a slušní lidé jsou zaháněni a nechtějí se o to rvát. Princip, že politika je služba národu a ne prebenda, je trochu zavátý. Jedno jméno teď neřeknu, ale určitě jsou. Musí jen dostat čas na profilování a aby uvěřily, že ryzejší politické hodnoty pořád něco znamenají.

Co znamená, že si Slováci zvolili paní Čaputovou? Co to o Slovácích vypovídá?

Naše východoevropské společnosti podléhají vysoké míře korupce, klientelismus. Prosazují se, jak tomu říkal Václav Havel, přátelé starých pořádků. Pošilhává se zpět na východ, po Rusku a Číně. Je patrný revers. Odtahujeme se od evropské rodiny. A toto všechno Zuzana nepodporuje. Představuje pravý opak. V podstatě navazuje na étos sametové revoluce, což je liberální prozápadně orientovaná společnost s důrazem na lidská práva.

Lidská práva jsou velice důležitá. Zapomínáme na to, protože to považujeme za samozřejmost. Přitom je to obdobná hodnota jako voda nebo vzduch. Kdybychom o to přišli, uvědomíme si, co je to za hodnotu. A lidská práva se v programu Zuzany Čaputové objevují.

Jak myslíte, že bude vycházet s prezidentem Zemanem, který před druhým kolem podpořil jejího protikandidáta Maroše Šefčoviče?

To bude zkouška. Představoval jsem si, že bych byl slovenským prezidentem. Kladl bych si otázku, jak rozhovor s naším prezidentem mám vést. Proto budu sledovat, jak tuto záležitost vyřeší. Samozřejmě to může být formální setkání. Ale nedá se vyloučit, že český prezident, který má určitě slabost pro dámy, tak na ni padne určitými sympatiemi a převede pozornost jinam.

Myslíte, že bude paní Čaputové vadit, že nemá dostatek zkušeností s politikou?

Naprosto ne. Myslím, že to vůbec nevadí. Prezidentská funkce, pokud je podobně situovaná jako u nás, poskytuje dostatek času, aby si kandidát tu praxi osvojil. Má právní vzdělání. Jak ukazuje během posledních měsíců, jde prudce nahoru. V krátké době to všechno zvládne. Podle posledních projevů si tu problematiku již osvojuje. Bude navíc obklopená týmem skvělých poradců, jako byl prezident Kiska. A také má na koho navazovat. Když si sedne do kanceláře pana prezidenta Kisky, vezme si rozpracované materiály, tak v nich může pokračovat.