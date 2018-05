Kolumbii svírá epidemie „zombie drogy“. Narkomanům hnije tělo zaživa a odpadává z nich kůže

Kolumbie bývá obvykle spojována s nelegální produkcí kokainu, který odtud proudí do zbytku světa. V posledních letech se ale naopak do Kolumbie začala dostávat velmi nebezpečná droga původem z Ruska. Její šíření podporují bezskrupulózní dealeři, kteří prodávají dávku v přepočtu za zhruba 30 korun - i s injekční stříkačkou, napsal britský list The Sun.