Kolumbijci zvolí prezidenta. Rozhodovat budou mezi levicí a pravicí

Kolumbijci v neděli zvolí nového prezidenta této padesátimilionové jihoamerické země, který se úřadu ujme 7. srpna. Poprvé po dlouhé době má v tradičně konzervativní Kolumbii šanci vyhrát levicový kandidát, jímž je bývalý starosta Bogoty Gustavo Petro (58). Mírný náskok má ale podle průzkumů zástupce pravice, bývalý senátor Iván Duque (41), který kritizuje mírovou dohodu s povstalci z FARC a může tak ohrozit její uvádění do praxe.

Oba kandidáti, kteří postoupili z květnového prvního kola, vsadili před druhým kolem mimo jiné na voličky. Těch je totiž více než mužů. Kolumbijky tvoří 51,6 procenta ze 36,3 milionu voličů. Petro i Duque už oznámili, že minimálně polovina ministrů jejich vlády budou ženy. „Polovina vlády budou ženy, nemá-li žena moc, nemáme demokracii,“ uvedl tento týden Petro. Pravicový kandidát přisadil: „Chci vládu, v níž bude polovina žen, a pokud se nám to podaří, tak i trochu více než polovina,“ prohlásil Duque.

Už nyní je jisté, že žena obsadí v nové vládě poprvé v historii od vzniku Kolumbijské republiky v roce 1886 úřad viceprezidenta. S Duquem kandiduje exministryně obrany a obchodu Marta Ramírezová, která před čtyřmi lety skončila třetí ve volbách prezidenta, a s Petrem se o úřad viceprezidenta uchází psycholožka Ángela María Robledová.

V prvním kole voleb 27. května získal Duque 39,1 procenta hlasů a Petro 25,1 procenta. Třetí skončil jen s těsným odstupem centrista a matematik Sergio Fajardo s 23,7 procenta hlasů. A právě 4,6 milionu voličů, kteří hlasovali pro něj, by mohlo podle analytiků rozhodnout druhé kolo. Jenže Fajardo ve čtvrtek oznámil, že v neděli hodí do urny nezaškrtnutý lístek. Nevysloví se tak ani pro jednoho z kandidátů. Podle francouzské televize France24 to podobně udělá i mnoho dalších voličů.

Ke druhému kolu voleb podle místních médií asi přijde méně voličů než v kole prvním, které provázela rekordní účast 53,4 procenta voličů, což byla nejvyšší volební účast v prezidentských volbách od roku 1974.

Nerozhodnuté voliče mohla přesvědčit předvolební televizní debata obou kandidátů, která se měla konat ve čtvrtek. Ve středu ale média oznámila, že se debata ruší, protože „nebylo možné sladit termín účastníků.“ Petro poté obvinil svého soupeře, že je to jeho vina a že se bojí jít s ním do debaty. Duque nepotvrdil, ani nevyvrátil, zda do debaty nechtěl přijít, jen uvedl, že své názory dal najevo už v médiích a na volebních mítincích.

Organizátoři Petrovy kampaně podali kvůli zrušení debaty stížnost k národní volební komisi. Argumentují tím, že voliči mají na debatu kandidátů právo. „Doufám, že se shodneme a že se debata ještě do neděle uskuteční,“ řekl tisku člen volební komise Armando Novoa. Nicméně připustil, že Duque nemá povinnost se debaty zúčastnit.