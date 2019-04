Komik prezidentem, nebo komický prezident? Ukrajinci nemají slíbenou změnu jistou | info.cz

Osobní příběh Zelenského před volbami plnil média s nepřehlédnutelnou kadencí: televizní komik, který si v seriálu Sluha národa zahrál prezidenta, chce to samé zopakovat i ve skutečnosti. A hodlá od moci odstavit "válečného" Petra Porošenka, jehož reformy se zasekly kdesi na půl cesty. Nedělní hlasování ukázalo, že tahle konstrukce Ukrajince přesvědčila.

Potupa Porošenka

Zelenskyj nedosáhl obyčejného vítězství. Ukrajince ve druhém kole doslova strhnul na svoji stranu. Náskok, se kterým zvítězil, je pro stávajícího prezidenta veřejnou potupou. Takřka jednobarevná mapa ukrajinských regionů je výmluvná - ve víc než dvacítce z nich bodoval právě Zelenskyj, Porošenko uhájil prvenství v jednom jediném, ve Lvovské oblasti na západě země. Televizní bavič, který do velké míry zavrhl tradiční politický systém a kampaň a s lidmi komunikuje přes sociální sítě, kde šíří svoji vizi "politiky s lidskou tváří" porazil vlivného politika s celým státním aparátem za zády. Ukrajinci vystavili oligarchovi v čele země účet, se kterým nemůže nikdo polemizovat.

Naděje ve velkou neznámou

"Zelenskyj je borec, prima chlap, všichni ho mají rádi," cituje ČTK dvacetiletého Ajchema, který dobře vystihuje celospolečenskou náladu. O budoucím prezidentovi tedy víme, že "je fajn" a vtipný. A že v lidech probouzí zdání, že by přeci nedělal nic špatného. To je vše. Řadě Ukrajinců ale i mlhavá naděje na změnu spojená s nejistou volbou stačí. S trochou nadsázky lze říct, že Zelenskému volby vyhrála hlavně špatná pověst Porošenka, který už se po letech v úřadu vyčerpal.

Můžeme tu hledat paralely třeba s tím, jak nedávno volili Slováci. Preference politicky nezkušené a v politice neznámé tváře je zjevně něco, na co voliči v zemích unavených vládou zprofanovaných "tradičních" stran a politiků slyší. A Zelenskyj se ze své nepoznamenanosti politikou snažil od začátku udělat přednost. Přiznal, že nemá zkušenosti ani vyhraněné politické postoje. "Žádné sliby, žádné zklamání", připomíná v textu BBC Jonah Fisher jedno z prohlášení budoucího prezidenta.

S tím už si teď Zelenskyj nevystačí a kromě vtipu a šíření "dobré nálady" musí přidat i něco konkrétního. Po oznámení předběžných výsledků Zelenskyj avizoval, že propustí generálního prokurátora a další personální obměny budou následovat. "(Jurij) Lucenko patři do starého týmu, budeme dosazovat nové lidi. A to se bude týkat nejen Lucenka," cituje budoucího prezidenta ČTK.

Velké téma pochopitelně zůstává zamrzlá válka s proruskými povstalci na východě země. Zelenskyj tu nemá na výběr, s ničím jiným než s příslibem zastavení bojů a návratu ukrajinských zajatců by ve volbách neuspěl. Nový prezident chce podporovat tzv. minský mírový proces, který dosud v praxi vázne. Příměří bylo během let nespočet, ale žádné z nich nevydrželo po významnější časový úsek. Zelenskyj to chce změnit svým "akčním plánem", o kterém ale zatím nikdo neví nic bližšího a není jasní, jak ho v praxi vynucovat. Zelenskyj se o tom chce radit i s Porošenkem, který ostatně svému konkurentovi vlastní zkušenosti nabídl.

Porošenko po své prohře prohlásil, že z politiky neodchází a chce vystupovat jako silná opozice. Udílení rad novému prezidentovi je pochopitelně jednou z cest, jak si alespoň nějakou vazbu na dění v zemi udržet. Ačkoli se s ohledem na výsledky nezdá, že by o to mnoho Ukrajinců stálo, Zelenskyj zmínil, že Porošenkovi může nabídnout "nějakou státní funkci".

Otazníky kolem Zelenského

"Míra Zelenského vítězství ukázala, že to nebyla jen mediální kampaň placená temnými stíny v pozadí. Bylo to volání po skutečné změně," píše v komentáři na webu Kyiv Post Timothy Ash. Volby nezpochybnitelně ukázaly velkou touhu po změně, ale ony temné stíny nezmizely. Ash naráží na miliardáře Ihora Kolomojského, který za Zelenského kampaní finančně stál a logicky do televizní osobnosti promítl svoje zájmy a nenávist vůči Porošenkovi. Kolomojskij přitom patří mezi ukázkové oligarchy starého ražení. Dokázat, že netahá za nitky na pozadí, bude pro Zelenského možná vůbec největší úkol.