Konec izraelsko-palestinského konfliktu i války v Sýrii. Papež pronesl tradiční poselství Urbi et orbi

Papež František dnes v tradičním poselství Městu a světu (Urbi et orbi) vyzval k obnově dialogu, který by ukončil izraelsko-palestinský konflikt a vyústil v mírové soužití dvou nezávislých států. Papež se tak vyjádřil poté, co nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele zvýšilo napětí v oblasti. Papež také připomněl utrpení dětí v důsledku násilností v Sýrii, Iráku, Jemenu, v řadě afrických zemí či na Ukrajině.