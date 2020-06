Konec letenek za tři stovky? Možná jen utopická představa Rakušanů | info.cz

Představa rakouské vlády je jednoduchá. Pokud by všichni letečtí dopravci v EU nabízeli letenky za ceny, které odpovídají skutečným nákladům, částky by se zejména na krátkých vzdálenost zvedly tak, že by lidé raději jezdili třeba více „ekologickým“ vlakem či autobusem. Proto rakouský kabinet v rámci „pokoronavirové“ finanční pomoci domácímu leteckému přepravci Austrian Airlines (AUA) rozhodl o tom, že od podzimu zavede minimální cenu letenek.

„Letenka musí stát nejméně tolik, na kolik vyjdou daně a poplatky na osobu za jeden let. A to je v průměru minimálně 40 eur,“ uvedla rakouská ministryně dopravy za Zelené Leonore Gewesslerová. Pokud podle ní přepravce nabízí letenku pod touto částkou, dopouští se dumpingu, protože z logiky věci jsou jeho náklady stejné nebo vyšší než částka, kterou za sedadlo v letadle utrží.

Opatření navrhované rakouskou vládou (ještě ho musí schválit parlament) by se týkalo nejen AUA, ale všech leteckých společností startujících z rakouských letišť. S největší pravděpodobností by ho ale musela schválit ještě Evropská komise, protože někteří přepravci už se nechali slyšet, že by se v případě zavedení minimální ceny letenek pouze v Rakousku obrátili na soud.

Hlavní otázka ale zní: Má chystané opatření vůbec smysl? Pomohlo by skutečně k omezení „emisně“ náročné letecké dopravy na kratších trasách a její náhradě třeba dopravou po železnici? V tom si mnozí rakouští odborníci vůbec nejsou jistí. A to zvlášť v případě, kdy by se Rakousko pokusilo prosadit minimální cenu letenek izolovaně.

„Tím by totiž okamžitě poskytlo konkurenční výhodu letištím v sousedních zemích, kam by nízkonákladové aerolinky své odlety přesunuly,“ píše například rakouský odborný web Austrian Aviation. Jako příklad zmiňuje letiště v Bratislavě a v Brně. Z Vídně do Bratislavy je dnes možné dostat se autobusem nebo i vlakem v rámci slevových akcí za euro, což by se cestujícím bohatě vyplatilo.

Rakouský aviatický web zmiňuje také spornou otázku právního rámce navrhovaného opatření, které by mohlo narazit na rozpor s evropskou legislativou. I kdyby bylo nakonec zavedeno, dalo by se údajně snadno obejít. A to třeba tím, že by dopravce sice prodával letenky za více než 40 eur, k nim by ale v rámci „promoakce“ nabízel dárkové poukazy na 30 eur. Logika je zjevná.

Za takovou cenu (konkrétně 9,99) například prodává některé letenky společnost Lauda Air, patřící irským nízkonákladových aerololinkám Ryanair. Problém zůstává v tom, zda vláda může dokázat, že se aerolinky, prodávající někdy letenky za ceny v řádu stokorun, dopouštějí dumpingu. Většinou je totiž cena za let „vykompenzována“ vyšší sazbou za přepravu zavazadla a jinými doplňkovými službami, případně se dopravci vyplácí nízká sazba za cestující jiným způsobem. Při určitém počtu naplněných letů může platit méně za palivo či za služby letiště, v úvahu přichází i řada dalších možností, jak si nízkonákladové aerolinky mohou vynahradit nízkou cenu letenek. Podle webu Austrian Aviation je tak obvinění z dumpingu při ceně letenek velmi odvážné a dopravci by ho mohli v mnoha případech snadno vyvrátit.

I český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) je přesvědčen o tom, že pokud by chtěla zavést podobná opatření vůči údajnému dumpingu tuzemská vláda, zřejmě by narazila. „Z pohledu pravomocí našeho úřadu se totiž jedná o nepřípustný dumping pouze tehdy, pokud by se nějaký dominantní hráč na trhu, včetně třeba dopravní společnosti, snažil extrémně nízkými cenami vytlačit z trhu konkurenci,“ řekl INFO.CZ mluvčí ÚOHS Martin Švanda. V takovém případě by musel podle něj úřad zasáhnout.

V případě, že se ale jedná o podbízení se cenou v rámci běžného konkurenčního prostředí (bez dominantní role), dopravce může teoreticky nabízet jízdenky i za korunu, nebo dokonce zadarmo. „Jestli a jak na tom prodělává, je pak jeho věc,“ uvedl Šanda. I mnozí odborníci v jiných zemích, jako je Německo či Francie, jsou proto k rakouskému návrhu minimální ceny letenek velmi skeptičtí. Předpovídají, že Rakousko pod tíhou okolností od svého záměru nakonec ustoupí. A to třeba také proto, že o dumpingu by se například dalo teoreticky mluvit i v případě nízkých cen ve vlakové dopravě. Také Rakouské státní dráhy například často přicházejí se speciálními nabídkami, kdy jízdenka z Českých Budějovic do Vídně stojí jen 9 eur.