Kontroverzní pocta za Jeruzalém. Izraelský ministr chce po Trumpovi pojmenovat stanici u Zdi nářků

Izraelský ministr dopravy Jisrael Kac navrhl pojmenovat stanici podzemní dráhy v Jeruzalémě po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi na počest jeho nedávného rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Podle Kace by se po Trumpovi měla jmenovat stanice, jejíž výstavba zatím ale není ani schválená. Izraelský ministr dopravy kvůli tomu navrhl prodloužit nynější rozestavěnou vysokorychlostní železnici z Tel Avivu do Jeruzaléma až do Starého města poblíž Zdi nářků.

Kontroverzní návrh podle deníku The Times of Israel zřejmě vyvolá kritické reakce. Mluvčí ministra dopravy nicméně vyjádřil přesvědčení, že návrh přes opozici projde a že bude schválen už napřesrok.

„Zeď nářků je nejposvátnější místo Židů. Rozhodl jsem proto dát stanici, která bude nejblíže k tomuto místu, jméno po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi za jeho statečné a historické rozhodnutí uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele,“ uvedl Kac, který je ministrem dopravy a zároveň ministrem zodpovědným za tajné služby.

Trump svým rozhodnutím vyvolal bouřlivé protesty Palestinců, kteří Jeruzalém rovněž chtějí za své hlavní město. Jeho krok odsoudili muslimové, západní země i OSN. Podle nich ohrozil bezpečnost regionu a pohřbil dosavadní úsilí v jednání o míru mezi Izraelem a Palestinci.

Kacův plán prodloužení podzemní dráhy pod historické Staré město ale vzbudí podle deníku The Times of Israel kritiku i ze strany politické opozice a archeologů. Kontroverze vzbudí fakt, že by se měl hloubit tunel v místě, které je posvátné pro několik náboženství a nachází se v něm řada historických památek.

Realizace projektu vysokorychlostní železnice z Tel Avivu do Jeruzaléma, který má přijít odhadem na 1,8 miliardy dolarů (asi 40 miliard korun), začala v roce 2001. Spojení mezi městy by se mělo zkrátit z asi 80 minut na necelou půlhodinu, vlaky by měly jezdit rychlostí až 160 kilometrů za hodinu. Až bude trasa plně funkční, měly by jezdit vlaky každých 15 minut.

Výstavba této železniční trati měla být původně hotova už letos koncem roku a provoz měl být zahájen v dubnu 2018. Podle deníku The Times of Israel ale bude projekt zpožděn, možná až o dva roky.

Ministr dopravy Kac proslul už dříve několika ambiciózními, leč kontroverzními nápady. Například vloni navrhl výstavbu umělého ostrova u pobřeží Pásma Gazy, čímž chtěl vylepšit ekonomickou situace této oblasti ovládané radikálním hnutím Hamás.

Letos Kac přišel s nápadem železničního spojení s Jordánskem a Saúdskou Arábií. Izrael vedl v minulosti několik válek s arabskými zeměmi a mírovou smlouvu z nich má jen s Egyptem a Jordánskem.