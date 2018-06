Koreje se dohodly na novém setkání rozdělených rodin v srpnu. Obě země vyšlou 100 účastníků

Severní a Jižní Korea se dnes dohodly, že v týdnu od 20. do 26 srpna uspořádají nová setkání členů rodin, které rozdělila korejská válka z let 1950-53. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo pro sjednocení po dnešním jednání delegací obou zemí. Setkání se podle něj uskuteční v severokorejském pohraničním letovisku v Diamantových horách a každá země vyšle 100 účastníků.