Koronavirus může probudit mafii k životu. Přisaje se na peníze pro oslabené ekonomiky? | info.cz

Varovná slova zazněla od šéfa italských vyšetřovatelů specializovaných na mafii, generála Giuseppeho Governaleho. "Virus dokázal, že nerespektuje hranice, a mafie prokázala to samé. Je jako voda. Dostane se všude tam, kde vznikne jakákoliv mezera,“ řekl serveru Politico. Podle Governaleho je jisté, že mafiánští bossové chystají expanzi do Evropy, která je v situaci, jež jejich praktikám nahrává. Jednotlivé státy chystají velké přesuny peněz na pomoc ekonomice a řada lidí i firem se dostává do dluhů. To vše, stejně jako každá jiná krize, mafii maximálně vyhovuje. Mimo jiné je to ideální příležitost ke zlegalizování zisků z prodeje drog, prostituce a další kriminální činnosti.

Podle Maurizia De Lucia, hlavního státního zástupce v sicilském městě Messina, se budou italské zločinecké syndikáty snažit nabídnout problémovým společnostem prostředky na záchranu výměnou za podíl. Jedná se zejména o organizaci Ndrangheta, která ovládá značnou část lukrativního obchodu s kokainem v Evropě. „Mafie nabídne půjčku vlastníkovi firmy, který potřebuje peníze. On ví, s kým jedná, ale myslí si, že dokáže situaci zvládnout. Mýlí se,“ popsal De Lucia modelový případ. Mafiánští bossové podle něj obvykle požádají majitele podniku, aby zaměstnal nějakého jejich známého. To je prosba, kterou majitel nemůže odmítnout, Najatý člověk začne dělat objednávky, měnit výrobu i tok peněz, a když majitel protestuje s tím, že to je přece pořád jeho firma, dostane podle De Lucia jednoduchou odpověď: „Už ne.“

Italská protikorupční policie už podle Politica oficiálně varovala všechny státy unie, aby očekávaly agresivní kroky mafie zejména k podnikům v zemědělsko-potravinářském dodavatelském řetězci a zdravotnické infrastruktuře, dále k firmám podnikajícím se zdravotnickým materiálem a v hotelnictví.

Lákadlo strukturálních fondů

Mafiánské skupiny se údajně stále více zajímají o ekonomiky s vyšší mírou růstu ve východní Evropě. Podobně se zachovaly i v době finanční krize v roce 2008, tentokrát ale mají pro svou expanzi ještě příhodnější podmínky. „Neexistuje žádná země EU, která by byla od tohoto problému osvobozena,“ uvedla Sabrina Pignedoliová, poslankyně Evropského parlamentu z italského Hnutí pěti hvězd. Riziko podle ní nepředstavují jen italské mafie, ale také kriminální skupiny z jiných zemí jakými jsou Rusko či Albánie.

Mafie podle ní využily už předchozí finanční krize, aby se infiltrovaly například do německého a španělského turistického ruchu a uchytily se i v hotelnictví ve Francii a Belgii. Především se ale podle Pignedoliové, která se tématu dlouhodobě věnuje, naučily dokonale využívat možnosti čerpání peněz z různých evropských strukturálních fondů. „Své know-how pak například Ndrangheta exportuje i do jiných evropských zemí, zejména ve východní Evropě,“ tvrdí Pignedoliová. V situaci, kdy jednotlivé vlády i Evropská komise chystají záchranná opatření na podporu ekonomiky stižené pandemií, se zločinecké skupiny budou snažit tyto zkušenosti maximálně zúročit.

Podvodné stránky

Před zneužíváním pandemie kriminálními strukturami nevarují jenom italští politici a policisté. I v Německu policie tvrdí, že stát se musí připravit nejen na restart ekonomiky, ale také na to, že bude čelit organizovanému zločinu. Už dnes řeší němečtí vyšetřovatelé stovky pokusů o zpronevěru krizové pomoci nebo získání údajů o jejích příjemcích. Mimo jiné policie eviduje internetové stránky, jejichž názvy o podoba jsou velmi podobné krizovým stránkám německých ministerstev a vlády. Správci těchto stránek lákají z podnikatelů i fyzických osob pod záminkou nabídky státní pomoci důležitá osobní a finanční data, která se dají snadno zneužít.

Jen v Severním Porýní - Vestfálsku eviduje policie podle deníku Süddeutsche Zeitung až 4000 případů, kdy se lidé nechali nalákat právě na tyto podvodné stránky a svěřily jim své osobní údaje. Jiní aktéři se zase snaží podvodem získat peníze od státu. „Rychlá platba je nezbytná, ale zároveň musí být přijata opatření, důsledně a tvrdě bránící podvodům a zneužívání,“ ujišťoval novináře německý ministr hospodářství Peter Altmaier (CDU).

Snaha zneužít pandemii k nelegálnímu obohacení se se nevyhýbá ani Česku. „Přesnou statistiku zatím nemáme, ale v souvislosti s takzvanou koronavirou krizí vyšetřujeme už řádově desítky případů podvodů a krádeží či pokusů o ně,“ řekl INFO.CZ mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Policisté se podle něj setkávají zejména s tím, že někdo nabízí přes internet lidem či organizacím ochranné pomůcky či roušky s výzvou k platbě předem. I když dostane zaplaceno, slíbené zboží nedodá. „Někdy přitom nejde o malé částky, podvedených mohou být i tisíce,“ uvedl Moravčík. Podle něj se tak děje i přesto, že při odhalení a usvědčení může pachatel v době nouzového stavu odejít od soudu s mnohem vyšším trestem. „Jestliže před nouzovým stavem hrozil například někomu za určitý druh krádeže rok vězení, dnes může dostat až osm let nepodmíněně,“ uvedl Moravčík.