Krach mocné lobby? Odpůrci zbraní před volbami mobilizují, snaží se i studenti z Parklandu

Dlouhé roky platilo, že NRA je mocnou organizací, která má schopnost ovlivnit zvolení kandidátů. Na své cíle vydávala desítky miliard dolarů. Před čtyřmi lety utratila na podporu některých politiků 27 miliard dolarů. V roce 2016, kdy Američané zároveň volili i prezidenta, to bylo dokonce přes 54 miliard dolarů. Zhruba 31 miliard přitom šlo na podporu Donalda Trumpa.

Letos je ale vše jinak. NRA výrazně utáhla kohoutky. Do konce října do volebního klání investovala „pouhých“ 9 miliard dolarů. Vůbec poprvé za dobu platnosti stávajících pravidel o financování kampaní ji „přeplatily“ opoziční organizace, které se staví za zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Jen skupina bývalého starosty New Yorku Michaela Bloomberga vydala 30 miliard dolarů.

NRA odmítá, že by za jejím rozhodnutím stály finanční problémy. Těmto spekulacím nenasvědčují ani data. Asociace zvedla poplatek za členství o 5 dolarů ročně, daří se jí i zvyšovat příjmy. NRA tvrdí, že více než na peníze nyní sází na činnost svých členů. „Naše síla vždy byla v desítkách milionů členů a podporovatelů druhého dodatku, kteří chodí k volbám a hlasují pro kandidáty podporující ústavní práva a sebeobranu,“ stojí v prohlášení organizace.

Mínění Američanů se mění, úřadují studenti

NRA dostala v posledním roce několik tvrdých ran. Po sérii útoků, které začaly nejhorší masovou střelbou v dějinách USA, při níž zkraje loňského října zemřelo v Las Vegas 58 lidí, a končily zatím napadením synagogy v Pittsburgu, klesla její popularita. Průzkumy nasvědčují, že asi 60 procent Američanů podporuje zpřísnění zbraňové legislativy. Na samotnou NRA má podle agentury Gallup kladný pohled 53 procent dotázaných. I u ní ale došlo k propadu.

Asociace je navíc předmětem vyšetřování FBI, které zkoumá, zda před minulými volbami nezákonně nedostávala peníze z Ruska. Pozornost na NRA připoutal případ ruské zbraňové aktivistky Marie Butinové, jež se skrze ní dostávala k politickým špičkám USA. Butinová je nyní v americké vazbě. Úřady ji podezírají z nezákonného lobbování ve prospěch cizí vlády.

Asi největší ránu však NRA dostala letos v únoru. Po střelbě na střední škole ve floridském Parklandu, při níž zemřelo 17 lidí, se utvořilo opoziční hnutí March For Our Lives. Stojí za ním především přeživší studenti, kteří zorganizovali masivní kampaň na podporu kandidátů hájících zpřísnění zbrojní legislativy. Studenti ještě na jaře uspořádali několik pochodů a jednali i s prezidentem Trumpem.

Hlavním cílem March For Our Lives jsou právě listopadové volby. Jedna z hlavních tváří iniciativy, přeživší z Parklandu David Hogg, už několik měsíců na Twitteru agituje za vyšší volební účast. Změnil si kvůli tomu i název svého účtu na „Volte 6. listopadu“, což odkazuje k datu voleb. K hlasování chce nahnat především mladé lidi. Hnutí kvůli tomu vytvořilo projekt tzv. Turnout Tuesday, který měl motivovat lidi k registraci. „Každé úterý až do voleb vydáváme novou výzvu k akci pro mladé lidi napříč USA. Naše mise je jasná. Chceme podpořit všechny voliče k volbě morálních lídrů na všech stupních vlády,“ píše se na stránkách March For Our Lives.

Hogg věří, že se mu jeho cíl podaří. „Mladí lidé vyhrají,“ napsal odhodlaně na Twitter, když odkazoval na prohlášení demokratického guvernéra státu Pennsylvania, v němž oznamuje podepsání legislativy, která by měla zamezit lidem páchajícím domácí násilí přístup ke zbraním. Na poslední dva dny před volbami chystá Hogg spolu se svými kolegy ještě tři mítinky. Přes léto jich napříč USA stihli 68. Soustředili se přitom na nerozhodnuté státy.

NRA pozice uhájí, ukazují průzkumy

Průzkumy ale zatím ukazují, že souboj mezi NRA a jejími kritiky je spíše nakloněný ve prospěch konzervativců. NRA podpořila hlavně republikánské politiky. A zdá se, že vsadila na správné koně. Josh Hawley, jenž chce získat místo v Senátu za stát Missouri, má mírnou převahu nad svým protikandidátem. Mandát v Senátu za Tennesseeby zřejmě měla získat dosavadní kongresmanka Marsha Blackburnová. I ona má podporu NRA. Naopak Bloombergovou organizací preferovaná Lucy McBathová ve volbách do Sněmovny reprezentantů ztrácí.

Na některých místech se NRA nedaří. Investovala statisíce dolarů, aby ze Senátu dostala dosavadní zákonodárce za Montanu a Západní Virginii. V obou státech před dvěma lety vyhrál Trump, v roce 2012, kdy se tu naposledy volilo do horní komory, ale dominovali demokraté. A průzkumy naznačují, že oba mají šanci obhájit. Jon Tester vede v Montaně o 4,5 procentního bodu, Joe Manchin v Západní Virginii dokonce o 8,7.

I kdyby se ale aktivistům nepodařilo NRA porazit, uspějí minimálně v posunu vnímání problému. O držení zbraní se před volbami začalo debatovat i v klíčových státech, v nichž bylo dosud toto téma spíše potlačované. A za své si jej vzal i zmíněný Bloomberg, jenž se netají ambicemi porazit Donalda Trumpa v prezidentském klání za dva roky. A pokud by hlas proti snadnému přístupu ke zbraním zněl z Bílého domu, mělo by to ještě větší váhu než v případě úspěchu několika málo zákonodárců.