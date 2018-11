Kráva bez rohů není kráva. Švýcaři o nich rozhodnou v nedělním referendu

Požadavek na podporu rohatých krav podepsalo už 150 tisíc lidí, takže Švýcarsko, pověstné institutem přímé demokracie, muselo vypsat oficiální lidové hlasování. Jeho výsledek tuto neděli rozhodne o tom, zda švýcarští chovatelé budou dostávat speciální prémii za to, když telatům ponechají rohy.

Rohy se zvířatům vypalují nebo odřezávají z toho důvodu, aby se jimi v budoucnu navzájem nezranila nebo nezpůsobila zranění ošetřovateli. Ve Švýcarsku tak má rohy jen zhruba každá desátá kráva, podobné je to ale i v České republice. Iniciátor švýcarského referenda, sedlák Armin Capaul, je však spolu s některými jinými, podobně zaměřenými zemědělci v Evropě přesvědčen o tom, že vypalování nebo řezání rohů znamená týrání zvířat.

Krávy a býky nejen údajně zbytečně stresuje, ale zároveň jim do budoucna „ubírá radost ze života“. Dobytek, zbavený své chlouby, má podle některých studií dokonce oproti svým rohatým soukmenovcům méně chutné maso a mléko. Této, zatím vědecky nepotvrzené teorie se snaží v rámci svého marketingu využít někteří chovatelé i v Česku. Například majitelé velkostatku Agra Zvíkov na Českobudějovicku přestali vypalovat kravám rohy už před deseti lety. „Pokud budou krávy dobře nažrané a bude o ně dobře postaráno, nebezpečí poranění je minimální," řekl tehdy autorovi tohoto článku spolumajitel statku Jakub Pavlovský.

Iniciátoři švýcarského referenda nechtějí vypalování rohů zakázat, ale jen finančně motivovat chovatele, aby zvířata této procedury ušetřili. Chovatel rohaté krávy by na ni měl dostávat nad rámec současných dotací ještě speciální příspěvek ve výši 500 švýcarských franků (11 500 korun) ročně. V případě koz by to bylo 100 franků (2300 korun). Celkové roční náklady odhadují „ochránci rohatých“ na zhruba 15 milionů franků (345 milionů korun).

Peníze mají sloužit k tomu, aby chovatelé mohli v rámci zvýšení bezpečnosti například zvětšit prostor stájí tak, aby na jedno zvíře bylo více místa. A přijali i další opatření proti možným zraněním z „potrkání". V rámci kampaně argumentují zastánci „rohatých krav" i švýcarskými heraldickými znaky, na nichž žádné zvíře není zbavené rohů. A svou přirozenou „ozdobu" na hlavě má koneckonců i slavná fialová kráva Milka, což by mohlo být vzhledem ke skutečné podobě naprosté většiny švýcarských krav považováno za podvod. Proto iniciátoři nedělního referenda vyzývají spoluobčany k tomu, aby se jednoznačně postavili za rohaté. „Chci vrátit kravám a kozám jejich rohy a důstojnost," píše zemitý švýcarský horal a sedlák Armin Capaul na svých na stránkách Rohatá kráva.









