Kreml řeší, jak vyhrát volby, aby to nesmrdělo podvodem. Pomoci mají nové „opoziční“ strany | info.cz

Kreml před nadcházejícími parlamentními volbami čelí nepříjemné situaci. Popularita Jednotného Ruska, jakkoli i dříve zpochybňovaná, upadla v souvislosti se stagnací životní úrovně běžných Rusů. Sergej Kirijenko, který zastává post prvního místopředsedy prezidentské administrace a jinak je také bývalým premiérem z roku 1998, tak dostal za úkol vymyslet, jak pro vládní stranu zajistit přesvědčivé vítězství.

Panovala přitom shoda, že jednou z cest bude právě vytváření nových stran se zaměřením na konkrétní problematiku, které budou pro voliče přeci jen atraktivnější. Mluvilo se tak o stranách s ekologickým zaměřením, podnikatelské straně, straně prosazující přímou demokracii, popřípadě obnově strany cílící na důchodce. Obecně by mělo jít o strany zaměřené na dílčí témata či skupiny obyvatel, přičemž spíše liberálního a v mezích povoleného kritického zaměření.

Poněkud kuriózním příspěvkem do takové kampaně je strana „Silné ženy“. Tu nominálně vede hvězda nejkomerčnější verze ruského popu jménem Valerija. Ne, že by partaj, která hlásá problematiku genderové nerovnosti, v Rusku mnohým nechyběla, jen v tomto podání budí spíše posměch. Za zpěvačku totiž prakticky výhradně mluví její producent a manžel v jedné osobě, Josif Prigožin, zatímco ona sama se raději drží v ústraní. O „silné ženě“ lze tudíž mluvit jen ztěží, část voličů ale může i tak přilákat.

Do podobného angažmá se pouští i další hudebník, tentokrát zpěvák populární skupiny Leningrad Sergej Šnurov. Ten vstoupil do politiky prostřednictvím „Strany růstu“ byznysombudsmana Borise Titova. Podle svých slov by se měl Šnurov, který proslul značně ironickými a provokativními texty (ostatně, novináři mu připomněli i jeho píseň v komedii Volební den, kde zpívá o tom, že alespoň pro den voleb vystřízliví), ve straně věnovat kulturní problematice v nejširším slova smyslu. Podle některých zpráv by se měl stát dokonce volebním lídrem strany.

Dalším z těch, o kom se mluvilo, že si je Kirijenko vybral jako perspektivní vůdce politických stran, je režisér Jurij Duď, který na sebe nedávno upozornil filmem o rozšíření viru HIV v Rusku. Toto téma bylo v zemi dlouhou dobu silně potlačováno, oficiální místa se tvářila, že prakticky neexistuje, byť i podle oficiálních čísel má Rusko 1,2 milionu nakažených. Teprve na přelomu roku se dostalo do širšího povědomí, Duď mohl dokonce svůj film promítat ve státní Dumě. Lze tak očekávat, že se uplatní hlavně v otázkách spojených se zdravotnictvím, popřípadě v oslovování mládeže.

Stranu zaměřenou na podporu přímé demokracie pak zakládá Vjačeslav Makarov, jeden z tvůrců světoznámé hry World of Tanks. I v tomto případě by mělo jít především o zaměření na mladé lidi, kde Kreml dlouhodobě selhává. Ostatně, nedávný odchod Vladislava Surkova, byť on jej zdůvodnil změnou politiky vůči Ukrajině, souvisel i s neúspěchy jeho projektu mládežnického hnutí Naši.

Není příliš jisté, nakolik je pro tyto nové strany (podle serveru Meduza by se jich mělo před volbami objevit cca deset) plánováno, aby se dostaly do státní Dumy. Existují prakticky dva modely. V tom prvním mají tyto subjekty pouze sebrat hlasy lidí zaměřených úzce na jeden problém (ekologie, zdravotnictví, přímá demokracie), ale nemají mít ambici projít do státní Dumy. Pokud se ocitnou pod prahem volitelnosti, jejich hlasy na základě přepočtu připadnou vítězným stranám, jmenovitě Jednotnému Rusku. V druhém modelu pak strany mohou do Dumy projít, nicméně budou vůči Kremlu loajální. Nejpravděpodobněji se v současné době jeví kombinace obou scénářů, kdy takové strany budou moci v klidu vznikat, dostanou i všemožnou podporu z centra, přičemž to, jestli projdou či nikoli do státní Dumy, bude ponecháno osudu a kreativitě volebních komisí.

Vytváření nových „opozičních“ stran není ani zdaleka jediným způsobem, jak se Kreml na volby připravuje. Změn by se mělo dočkat i samo Jednotné Rusko, kdy se uvažuje o změně názvu, vedení a jeho spojení s Všeruskou národní frontou. Zároveň prezidentská administrace organizuje projekt jménem „Lídři Ruska“. Jeho cílem není nic jiného než výchova budoucích politiků. Zajímavé na tom je, že se projektu účastní představitelé všech čtyř parlamentních stran, což jen ukazuje na virtuálnost politické soutěže v Rusku. „Opozici“ zakládá Kreml sám, aby ji měl pod kontrolou, zatímco ta reálná je marginalizována.