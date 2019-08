Krize v Itálii nabírá na obrátkách. Stane se Salvini premiérem, nebo obětí vlastní strategie? | info.cz

Co krizi rozpoutalo?

Vláda protiimigrační Ligy Mattea Salviniho a antisystémového Hnutí pěti hvězd (M5S) je u moci 14 měsíců, spíše než o životaschopné spojenectví však od počátku šlo o sňatek z rozumu. Dokládá to i fakt, že se obě strany dohodly na vzniku koalice až po 88 dnech od parlamentních voleb. Od té doby se vztahy uvnitř kabinetu stále více vyostřovaly, pomyslnou poslední kapkou se minulý týden stal spor o stavbě rychlodráhy z Turína do Lyonu, kterou Liga hlasitě podporuje, zatímco M5S se ji snaží brzdit.

Tím hlavním důvodem, proč se Salvini snaží o uskutečnění předčasných voleb, je však naplnění vlastních ambicí – přesněji řečeno jeho vize stát se příštím italským premiérem. Podle průzkumů má totiž Salvini velkou voličskou podporu a chce své silné pozice co nejdříve využít, proto by se také měly volby odehrát už v říjnu.

Ještě loni sklízelo protestní Hnutí pěti hvězd v čele s Luigim Di Maiem úspěchy a ovládlo i parlamentní volby – v nich získalo celkem 32 procent hlasů, zatímco Liga pouhých sedmnáct. V době vzniku vlády tak drželo otěže a rýsoval se podle něj i vládní program. Postupem času se ale karta obrátila a podle průzkumů je Liga s velkým náskokem první – hlas by jí teď dalo kolem 38 procent voličů. Naopak Hnutí pěti hvězd by se 17 procenty skončilo až třetí, a to po středolevé Demokratické straně (PD), kterou by volilo 23 % Italů.

Co se včera odehrálo?

Italský Senát zamítl návrh Salviniho, aby se dnes uskutečnilo hlasování o nedůvěře vládě. Hlasovat by se tak mělo až v úterý. Co je však důležitější – návrh společnými silami přehlasovaly levicové strany. Konkrétně vládní Hnutí pěti hvězd a Demokratická strana, které doplnilo hnutí Svobodní a rovní. Strany, které si dlouhé měsíce nemohly přijít na jméno, se tak kvůli hrozbě předčasných voleb a dalšího posílení Salviniho dokázaly semknout. Bude zajímavé sledovat, zda dokážou spolupracovat i v příštích dnech a týdnech.

Co se bude dít dál?

Pro odhadnutí dalšího vývoje ve třetí největší ekonomice eurozóny bude klíčový 20. srpen, kdy se má v Senátu hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě – pokud by návrh prošel, pro Salviniho by to byl první krok k vytouženým předčasným volbám. Podle italského politického systému stačí k vyslovení nedůvěry kabinetu rozhodnutí kterékoli z rovnocenných komor italského parlamentu, v Senátu je však Salviniho Liga mnohem slabší než v Poslanecké sněmovně.

„V Senátu má Liga jen 58 senátorů z 315. Spekuluje se proto nad tím, do jaké míry to byl ze strany Salviniho promyšlený krok za situace, kdy v horní komoře parlamentu nemá politické karty rozdané ve vlastní prospěch. Hovoří se však o tom, že může jít o jednu z možných strategií – i kdyby hlasování Salvinimu nevyšlo, může to opět posílit jeho voličskou podporu. Mohl by tak sám sebe prezentovat jako oběť politických intrik, které jdou proti vůli italského lidu,“ říká pro INFO.CZ odborník na italskou politiku z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Martin Mejstřík.

Salviniho by sice mohly podpořit dvě další krajně pravicové strany – Bratři Itálie a strana Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho, ani jeho podpora však není stoprocentně jistá. Zástupci Vzhůru, Itálie totiž chtějí mít od Salviniho předem přislíbeno, že v případě pomoci s nimi Liga utvoří předvolební koalici. Podle aktuálních průzkumů se jejich volební preference pohybují jen kolem šesti procent a vědí, že díky účasti v koalici by měli v nové vládě garantovaná alespoň nějaká ministerstva. Nicméně ani s podporou těchto dvou stran by za současné konstelace v Senátu Liga nedosáhla na většinu.

Přesto se s vyslovením nedůvěry vládě a následnými předčasnými volbami operuje jako s nejpravděpodobnější variantou dalšího vývoje – část opozice se může hlasování zdržet a Liga spolu se spojenci v Senátu díky tomu může dosáhnout vytouženého cíle. Pokud by hlasování o nedůvěře vlády nakonec prošlo, Salvini ani tak nemá vyhráno – na předčasné volby, které se podle něj mají uskutečnit v co nejbližším termínu, totiž vůbec nemusí dojít.

Jak se dá vyhnout předčasným volbám?

Po vyslovení nedůvěry vládě bude rozhodnutí na prezidentu Sergiu Mattarellovi. Ten buď vypíše termín předčasných voleb, které se uskuteční nejpozději do 70 dní, nebo má druhou možnost, a to ustavit prozatímní vládu. Hnutí pěti hvězd a bývalý premiér Matteo Renzi z Demokratické strany dali už o víkendu najevo, že by se takové vlády rádi chopili a zabránili tak Salvinimu dokončit cestu k premiérství. A právě včerejší hlasování v Senátu naznačuje, že tyto strany spolu dokážou spolupracovat.

„Dnešní hlasování ukazuje, že nová parlamentní většina je možná,“ prohlásil v úterý Renzi. Zda je to pravda, nebo jen zbožné přání Renziho a Hnutí pěti hvězd, se ale teprve ukáže. „Je otázka, jestli pro ně bude strašák předčasných voleb natolik velký, že budou tuto jinak nemyslitelnou spolupráci schopni skousnout,“ říká Mejstřík, podle kterého by takové spojenectví vyhovovalo především Hnutí pěti hvězd.

M5S totiž během vládního angažmá s Ligou Mattea Salviniho ztratilo značnou část voličských preferencí a se 14 až 17 procenty by se zřejmě stalo hlavním poraženým předčasných voleb. Snaha za každou cenu se vyhnout volbám pro ně proto dává smysl, Demokratická strana je však rozpolcená. Proti spojení s M5S se rázně staví hlavně nový šéf Demokratické strany Nicola Zingaretti, jeho blízcí spolupracovníci – včetně bývalého ministra kultury Daria Franceschiniho a poslance Goffeda Bettiniho – nicméně v úterý prohlásili, že by strana měla účast na prozatímním kabinetu zvážit.

„V Demokratické straně na jednu stranu nechtějí, aby Salvini ve volbách slavil drtivé vítězství, ale Hnutí pěti hvězd pro ně bylo největším soupeřem, který je hlasitě kritizoval a s nímž mají největší politické spory. A najednou by s ním měli spolupracovat. Ve straně proto zatím vládne opatrnost, ale možné je, že skutečně převáží strach z toho, že by Salvini mohl volby vyhrát,“ dodává Mejstřík.

I když mezi dvěma levicovými stranami vládnou hluboké rozpory, možné spojení M5S s Demokratickou stranou je pro Salviniho velkým zdrojem obav. Liga by totiž v takovém případě byla ze hry venku – alespoň na nějakou dobu. M5S, ani strana Renziho totiž nepředpokládají, že by jejich kabinet měl trvat do konce funkčního období – tedy do řádných voleb naplánovaných na rok 2023. Strany by ale měly čas na to připravit si půdu pro další volby, například změnou volebního systému.

Co by znamenalo snížení počtu poslanců?

Na italské politické scéně se včera odehrála ještě jedna důležitá věc – Salvini překvapivě kývnul na požadavek Hnutí pěti hvězd snížit počet zákonodárců z 950 na 605. O návrhu má italská Poslanecká sněmovna hlasovat 22. srpna. Tento krok by podle Salviniho protivníků mohl po volbách omezit sílu Ligy – jak ale upozorňuje Mejtřík, to by platilo jen za předpokladu, že se spolu se snížením počtu křesel změní i volební zákon.

„Pokud by zůstal v platnosti ten současný, Salviniho by to naopak posílilo. Současný systém totiž preferuje strany, které jsou schopné vyhrát v jednomandátových obvodech, a to Liga splňuje. Proto se Demokratické straně návrh na snížení počtu poslanců příliš nelíbí,“ říká odborník s tím, že podoba reformy se bude odvíjet od toho, kdo bude v parlamentu nově skládat většinu. To však ukážou až další týdny.