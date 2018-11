Krutá bolest místo psychologa. Jemenské děti pálí žhavým železem, aby zapomněly na trauma války

Dvanáctiletá Hana se právě vracela ze školy ve městě Hudajdá, když letecký úder zasáhl nedaleký motocykl. Všude kolem ležela mrtvá těla. Hana, které se šrapnel jen těsně vyhnul, na místě omdlela. „Viděla jsem muže s dítětem celé od krve,“ vzpomíná na děsivý zážitek pro server Middle East Eye.

Krátce po incidentu začala dívka vykazovat známky psychického traumatu. Na místo tragického útoku, kde sídlí její škola, se odmítala vrátit. Její zoufalá matka tak jen bezmocně přihlížela, jak Hanu svírají úzkosti a deprese.

Pomoct jí ale nemohla. Manžel už dva roky nedostal výplatu a rodina si jen stěží dokázala obstarat jídlo, natož aby si mohli dovolit se přestěhovat na bezpečnější místo nebo dceři zajistit psychologickou pomoc.

Hana však trpěla závratěmi, nespavostí, vyčerpáním i nechutenstvím. Kvůli strachu z dalšího útoku byla vzhůru celou noc a poslouchala zvuky bojů, které byly slyšet zpovzdálí. „Cítím, že by nás mohli zabít jako toho muže s dítětem,“ říká dvanáctiletá dívka.

Válka v Jemenuautor: Info.cz

Její matka už se nemohla dál dívat na to, jak její dítě trpí, rozhodla se proto „pro poslední možnost“ – takzvané značkování horkým železem. Staré arabské přísloví totiž říká, že „značkování je poslední lék“. Ještě před rozšířením lékařské péče se tato praktika užívala hlavně na venkově jako léčba chronických jaterních onemocnění a dalších chorob. Zoufalé jemenské rodiny, které nemají na terapii finanční prostředky, se proto k dávnému, extrémně bolestivému zvyku znovu vrací.

Matka vzala Hanu ke staré šarlatánce. „Stará žena zahřála kus železa, až zčervenal, a přiložila ho dceři na břicho. Hana brečela a já se cítila hrozně,“ říká její matka s tím, že žena ránu následně pomazala zubní pastou, aby bolest zmírnila. Za proceduru jí pak Hanina matka zaplatila v přepočtu jeden a půl dolaru.

Místo aby se Haně ulevilo, se ale její utrpení jen zhoršilo – nejen že na obrázek mrtvých po leteckém úderu nezapomněla, ale ještě jí přibyla fyzická i duševní bolest po „značkování“. Hanina matka později zjistila, že se ke stejným praktikám uchylují desítky sousedů v okolí. Snaží se přitom sami sebe přesvědčit, že pálení horkým železem je pro jejich děti, pro které si nemohou dovolit péči psychologa, vhodnou alternativou.

„Nevěřím tomu, že značkování je druh léčby. Spíš je to horší utrpení, než bylo to předtím, takže děti zapomenou na špatné věci a myslí jen na bolest po značkování,“ přiznává Hanina matka. Podobné utrpení musel prožít také osmiletý Sajáf, který trpí nespavostí, nechutenstvím a v jeho moči se často objevuje krev.

I on proto podstoupil značkování, jeho stav se ale od zdoby nezlepšil. „Můj syn se dosud nevzpamatoval a nejnebezpečnější je, že v jeho moči je stále krev,“ říká jeho otec, kterému bylo doporučeno, aby se se synem vrátil o měsíc později a byl označkován znovu. „Udělám to, protože nemám jinou možnost,“ říká.

Lékaři pradávnou praktiku, kterou je nahrazována specializovaná péče, odsuzují. „Pokud je v moči krev, znamená to, že je něco špatně s ledvinami nebo močovým systémem dítěte. Musí navštívit lékaře, jinak to může vést ke smrti,“ říká tamní lékař Mustafa al-Haj.

Podle Haniny matky však rodiče k takovému kroku vede to, že nemají přístup k lékařské péči. Jedinou naději jim tak podle ní mohou nabídnout organizace, které by rodinám zajistily bezplatnou léčbu a možnost odejít z konfliktních zón do bezpečí.