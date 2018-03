Kurdové v padlém Afrínu slibují Turkům peklo na Zemi. Místo něj můžou přijít etnické čistky

V uplynulých týdnech Afrín sledoval celý svět. A celý před ním tak trochu zavíral oči. Turecký dobyvačný výlet za syrskou hranici se změnil v delikátní konflikt. Fatálně se zkřížily plány mocného člena NATO, jehož vůdce sní o nové Osmanské říši, s osudem Kurdů, kteří náhle zjistili, že podpora Západu má své limity. Na pozadí lokálního konfliktu se navíc připomíná ten větší, ve kterém své zájmy hájí Rusko a USA.

Teď tažení Ankary (alespoň na chvíli) vyvrcholilo. Za cenu tisíců mrtvých, zřejmě statisíců lidí na útěku a destabilizace relativně klidného kousku Sýrie, na který dohlížely kurdské jednotky YPG. Ty Západ hlasitě podporoval během horké fáze bojů proti samozvanému Islámskému státu a nezdráhal se přiznávat jim jejich úspěchy. Teď se tahle podpora náhle vytratila a Kurdové zůstali lapeni mezi Asadovou armádou držící pozice na jihu a otevřenou invazí ze strany Erdoganových vojsk a spřízněných polovojenských jednotek.

„Afrín byl pro Turecko snadný terč,“ všímá si ve své analýze pro The Independent britský novinář Patrick Cockburn, který se po blízkovýchodních bojištích roky pohybuje. „Afrín je u hranic a je odtržený od hlavního území Kurdů. Jediná zásobovací trasa na jih do Aleppa je kontrolovaná syrskou armádou, která pouští civilisty, ale nikoli zbraně a munici,“ píše Cockburn, který dodává, že pád Afrínu byl nevyhnutelný. Přesto by neměl zapadnout fakt, že Kurdové turecké převaze čelili dva měsíce, než raději zvolili ústup. Při samotném obsazení centra města teď útočníci nenarazili na větší odpor.

V Afrínu padla Britka V bojích o Afrín padla také šestadvacetiletá Britka Anna Campbellová. Byla členkou ženské jednotky kurdských milicí. Podle BBC je první Britkou, která v Sýrii přišla o život jako členka YPG, a osmým občanem Británie, který v bojích v Sýrii zahynul.

Otázkou dne zůstává, co bude dál. Ankara svoji ofenzivu omlouvala snahou zajistit vlastní bezpečnost, přičemž připomínala, že kurdské jednotky YPG považuje za teroristy a hrozbu, kterou u své hranice nehodlá dál trpět.

Co má následovat po dobytí Afrínu ale není úplně jasné. Respektive dosud nebylo: Turci totiž Afrín ani teď nedostanou zadarmo. Kurdové sice ustoupili vojenské převaze, ale nehodlají se vzdát. „Naše jednotky jsou na celém území Afrínu. Budou útočit na pozice tureckého nepřítele a jeho žoldáků při každé příležitosti. Stanou se jejich trvalou noční můrou,“ citují tiskové agentury člena afrínské správy. Jinými slovy: začne guerillová válka bez pravidel.

Kurdovéautor: Info.cz

Turecko si hodlá pozice v Afrínu ponechat a to bude vyžadovat další vojenskou aktivitu. Dosud tu sledujeme opatrnou anexi části Sýrie v přímém přenosu. Její vedlejší efekty mimo jiné budou absence kurdských bojovníků na jiných místech Sýrie v pokračujících bojích proti IS a deseti- nebo statisíce uprchlíků.

Z města přicházejí zprávy o rabování obchodů i domovů, kterého se podle pozorovatelů dopouštějí ozbrojené skupiny postupující v koordinaci s Tureckem. A nikde není psáno, že zůstane jen u toho. Cockburn jako černý scénář zmiňuje etnické čistky namířené proti Kurdům především ze strany Svobodné syrské armády (FSA). Ta postupuje v kooperaci s Tureckem – funguje jako předvoj a skupina na „černou práci“. V jejích řadách podle Cockburna bojují i někdejší členové IS a al Kaidy. O víkendu FSA demonstrativně svrhla v centru Afrínu sochu postavy z kurdské mytologie.

Bojovníci Svobodné syrské armády v Afrínuautor: Reuters

VIDEO: Turkey's flag is flying over Afrin after its troops and Ankara-backed rebels chased Kurdish militia forces out of the northern Syrian city pic.twitter.com/Z9Qpqlv8uc — AFP news agency (@AFP) March 19, 2018

Zároveň je tu větší obrázek, ve kterém Sýrie představuje bojiště, na němž se střetávají mocnosti. Rusko, které ve válčící zemi momentálně diktuje pravidla hry, dávalo dosud Ankaře při tažení proti Kurdům volnou ruku.

Jako další cíl po dobytí Afrínu se nabízí Manbidž, tedy postup na východ k Eufratu. „Tady jsou na rozdíl od Afrínu Kurdové pod americkou ochranou,“ připomíná Cockburn, který jako hlavní motiv zmiňuje snahu udržet turecké síly skrze útoky na Kurdy ve skrytém permanentním konfliktu s USA (rovněž členem NATO).

Washington by se tak dostával do situace, kdy bude muset podnikat aktivnější kroky, nebo dá od podpory Kurdů definitivně ruce pryč, což by předznamenalo jejich masivní ústup. Dosavadní dění poskytuje jedinou jistotu: sedm let trvající syrská válka zdaleka není u konce a stává se zase o trochu nepřehlednější.