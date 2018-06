Kurdský právník kandiduje na tureckého prezidenta z vězení, z cely přednesl i předvolební projev

Před týdnem dostali Turci ojedinělou možnost nahlédnout do vězení, a to skrze kamery státní televize TRT. Oficiální kandidát na prezidenta Selahattin Demirtas pronesl 17. června desetiminutovou předvolební řeč přímo z vazební cely, kde je zadržován od předloňského listopadu.

„Nepochybuji, že se ve volbách postavíte na stranu svobody,“ oslovil tehdy pětačtyřicetiletý Demirtas zpoza mříží voliče. „Nenechme Turecko spadnout do propasti, na jejímž okraji stojí,“ dodal.

Demirtas v nedělních volbách velmi pravděpodobně neuspěje. Už proto, že je Kurd, kteří na jihovýchodě Turecka žijí i bojují za autonomii, případně nezávislost. Uvězněný poslanec tvrdí, že mu jde jen o emancipaci svého etnika v rámci demokratického Turecka, čemuž vyšetřovatelé spojení s autokratickým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem nevěří. Podle nich spáchal činy, za které může být odsouzen na 142 roky odnětí svobody. Kurdský právník sarkasticky dodává, že podle jeho propočtů to vypadá spíše na 183 let. I proto, že figuruje ve sto dvou případech a úřady proti němu dosud vznesly 34 obvinění.

Z čeho je kurdský poslanec tureckého parlamentu obviněn? Kromě jiného z nepřátelské propagandy vůči státu a spolupráce s postmarxistickou Stranou kurdských pracujících (PKK), která za nezávislost na Turecku bojuje i silou a Ankara v čele s náboženským nacionalistou Erdoganem ji považuje za teroristickou skupinu. Demirtas, který prý byl v lepších časech mediátorem mezi kurdskými radikály a tureckou mocí, spojení s levicovými ozbrojenci odmítá: „Nejsem aktivista, člen, mluvčí a ani sympatizant PKK“.

Demirtas: Jsem politickým rukojmím

A důvod věznění podle samotného Demirtase? Turecká justice prý vyslyšela poptávku autokratického vůdce Erdogana a učinila z kurdských politiků politická rukojmí, prostřednictvím kterých se chystá krotit případný odpor jejich soukmenovců. „Mohl jsem utéct a vyhnout se vězení, pak by ale naše politická strana nemusel být jednotná. Na mé osobní svobodě nezáleží, volný musí být celý národ,“ uvedl v rozhovoru pro televizi Rudaw, která vysílá z iráckého Kurdistánu.

Radikálně levicová Lidově demokratická strana (HDP), za kterou Demirtas kandiduje, kromě negativních projevů kapitalismu odmítá i nacionalismus. Je nejsilnější pro-kurdskou formací v zemi. Řada tureckých Kurdů se s ní identifikuje, volí jí ale i levicoví Turci. V posledních volbách získala 10,76 procenta hlasů a nyní jí zastupuje 48 poslanců. Po neúspěšném převratu z léta roku 2016, který Erdogan využil k čistkám v armádě, policii, spravedlnosti, školství i politice, vyšetřovatelé několik předáků HDP zadrželi a obvinili z protistátní činnosti. Izolovali je tak ale navíc od veřejného života, čímž stranu fakticky paralyzovali.

„Tento text píšu z vězení s maximální ostrahou, které se nachází v Edirne. Tedy ve městě na severozápadě Turecka, nedaleko hranice s Bulharskem,“ konstatuje prezidentský kandidát v autorském textu pro americký deník The New York Times. „Zavřeli mě zde pro to, aby mě oddělili od domova, přátel a rodiny, kteří žijí na jihovýchodě, tedy v kurdských oblastech země,“ pokračuje. A s poněkud černým humorem dodává: „Můj spoluvězeň tady na cele je také zvoleným poslancem tureckého parlamentu“.