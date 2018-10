Kvůli ztracenému novináři padají nemyslitelná tabu. Saúdové mohou srazit globální ekonomiku na kolena

Už 45 let je to v Saúdské Arábii považováno za něco, co je za hranou. Najednou však Rijád udělal to, co mnozí považují za skrytou hrozbu, že království chce využít své ropné bohatství jako polickou zbraň. A to je něco neslýchaného už od roku 1973, kdy arabské embargo vyvolalo první ropnou krizi. Napsala to agentura Bloomberg.