Latinská Amerika podle Trumpa: Centrum boje s drogami i migrací, Guantánamo je v záloze | info.cz

Momentálně se o ní mluví kvůli nepokojům ve Venezuele. Jinak ale Latinská Amerika pozornost světových médií v souvislosti s americkými vojenskými aktivitami rozhodně nebudí. Region zůstává v ústraní zájmu, který se soustředí spíše na Evropu a Asii.

Přesto Latinská Amerika a Karibik patří ke stěžejním lokalitám, které velkou měrou ovlivňují i americkou domácí politiku. Právě odtud odchází migrační karavany, jež postupují přes Mexiko až k hranicím Spojených států. Bída, chudoba a ozbrojené drogové gangy vyhánějí z domovů tisíce lidí, jimž se následně Donald Trump snaží zabránit ve vstupu na území USA.

Venezuela: Válka, či mír?

Jak už bylo naznačeno v úvodu, region aktuálně trápí jedna z největších humanitárních katastrof na planetě – krize ve Venezuele. Do ní Američané promlouvají stále aktivněji a mluví se i o tom, že by v krajním případě mohli přistoupit k invazi. To by si přála venezuelská opozice v čele s lídrem Juanem Guaidóem. Vojenské řešení ale zatím není na stole. Proti němu se staví nejen část americké veřejnosti, ale také další jihoamerické státy.

Mírová řešení ale dlouhodobě nepřináší kýžený efekt. Socialistický režim diktátora Nicoláse Madura, jenž přivedl kdysi bohatou zemi do vleklé hospodářské krize, drží u moci armáda. Navzdory emigraci milionů lidí, krvavým protestům a výzvám světových státníků Maduro odstoupit nehodlá. Spojené státy obviňuje z osnování puče a tvrdí, že jimi uvalené sankce mohou za problémy, do nichž se země dostala.

Pokud by se Trump skutečně rozhodl pro vojenský zásah, musel by do oblasti poslat daleko více vojáků, než kolik jich v ní nyní operuje. Venezuelská armáda čítá 160 tisíc lidí a za Madurem stojí i ozbrojené levicové skupiny tzv. colectivos a kriminální gangy. Bavíme se o dalších zhruba 100 tisících bojovnících. Američané přitom až na výjimky mají v okolních státech pouhé desítky vojáků.

Argumenty proti invazi jsou zřejmé. Mohla by přerůst ve vleklý zástupný konflikt světových velmocí. Ve Venezuele mají své zájmy Rusko a Čína. Američané také stále mají v hlavách nedávné rozpačité akce v Afghánistánu, Iráku nebo Libyi. Okolní země se také obávají prohloubení migrační krize, kterou už nyní nezvládají.

Severní trojúhelník: Nové centrum migrace do USA

Vojenská přítomnost USA v Latinské Americe má dlouhodobě souvislost s bojem proti drogovým gangům. Nyní se ale objevuje další problém, který Spojené státy musí řešit. Migraci Mexičanů toužících po lepším životě u severního souseda vystřídaly celé karavany uprchlíků před násilím a chudobou v menších středoamerických státech – Guatemale, Salvadoru a Hondurasu.

Zvlášť poslední jmenovaná země představuje pro USA strategický bod. Honduras je jednou ze tří oblastí (po Kubě a Portoriku), v níž slouží více než 100 amerických vojáků. A co víc, oblast je důležitá i pro americký zbrojní průmysl. USA poskytují středoamerickým zemím více zbraní než jiné země. Objem obchodů se zvyšoval už za prezidenta Baracka Obamy a jeho růst pokračuje i za Trumpovy administrativy.

Potíž ovšem je, že výzbroj se často dostává do nepovolaných rukou, případně ji využívá místní vláda, aby potlačovala protesty obyvatel. „Není tu žádná iluze, že by byl rozdíl mezi státem a organizovaným zločinem,“ charakterizoval situaci v listu Foreign Policy politolog z Brooklyn College Mark Ungar, jenž se obchodem se zbraněmi dlouhodobě zabývá.

Harmonický vztah mezi Washingtonem a středoamerickými zeměmi však nepanuje. Nejnověji jen zasáhlo rozhodnutí amerického ministerstva zahraničí zastavit finanční pomoc proudící do Guatemaly, Salvadoru a Hondurasu. Trump tzv. Severnímu trojúhelníku vyčítá, že málo bojuje proti tomu, aby z jeho zemí lidé utíkali do Spojených států. Ze zamezení migraci a z boje proti tzv. migračním karavanám přitom Trump učinil jeden z klíčových bodů druhé poloviny svého prezidentství.

Zavře Trump islamisty na Guantánamo?

Ve volební kampani vyzdvihoval úlohu nechvalně proslulé věznice pro teroristy na Kubě, jako prezident ji ale zatím nevyužil. Trump si nechává Guantánamo, které chtěl jeho předchůdce Barack Obama zavřít, jako záložní variantu. Naposledy jím pohrozil, když nastiňoval plány, jak se USA mohou vypořádat se zahraničními bojovníky tzv. Islámského státu.

Obama kontroverzní věznici zřízenou v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001 zavřít nedokázal, výrazně ale snížil počet tamních vězňů. Trump po převzetí funkce podepsal exekutivní příkaz, jímž ponechal Guantánamo otevřené. Na základně zůstávají stovky amerických vojáků. Například z úst organizace Amnesty International si Trump za svůj postup vysloužil kritiku. „Je to symbol jeho islamofobie,“ pravila představitelka AI Daphne Eviatarová.

Faktem ale zůstává, že Trump je s využíváním Guantánama opatrný. Za své vlády tam žádné nové vězně neposlal. A dokonce i členové prezidentovy administrativy připouštějí, že zavírat islamisty do kubánské věznice není primárním cílem, nýbrž pouze jedním z možných způsobů, jak udržet bojovníky mimo bojiště, pokud si je nepřevezmou a nepostaví před soud jejich domovské státy.

