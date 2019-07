Legenda CNN Jim Clancy: Z televizní žurnalistiky jsem zklamaný, kvůli obsesi Trumpem zaniká to důležité | info.cz

Sledujete pořád CNN?

Ne, už jsem v důchodu. Ale přál bych si obecně, aby se CNN věnovala víc skutečnému zpravodajství z ohrožených míst, většímu tematickému rozptylu. I když koncept „světové televize“ se mi líbí pořád.

A co čtete a sledujete, abyste věděl, co se děje ve světě?

Mám rád deník v angličtině vydávaný v Hongkongu, South China Morning Post. Hodně se z něj dozvíte o Číně. Je důležité sledovat i lokální periodika: když se něco stane mezi Pákistánem a Indií, tak si o tom přečtete v indických novinách, ale je nutné zabrousit i na pákistánské zpravodajství – kombinací těchto dvou zdrojů získáte větší nadhled, jinou perspektivu. Jak události chápou lokální média, je dost zásadní. Analýzy, které vznikají tisíce kilometrů daleko od místa, kde se něco děje, nestačí.

Co čtete, abyste se dozvěděl o současné situaci v USA?

Odebírám klasické mainstreamové noviny, The Washington Post, The Los Angeles Times, The New York Times. Čtu Boston Globe i The Miami Herald, všechno on-line, jinak mám doma moc papírů. Ze současného stavu americké televizní žurnalistiky jsem zklamaný a myslím, že Ted Turner (mediální magnát a filantrop, zakladatel CNN; pozn. red.) by byl taky zklamaný – ze CNN i z ostatních čtyřiadvacetihodinových zpravodajských kanálů. Většina z nich je obsesívně soustředěná na Donalda Trumpa. Některé věnují energii tomu, aby ho podpořily, jiné aby ho rozcupovaly. CNN je proti němu, Fox News naopak pro a pro svoje „pro“ hledá vyhovující zdroje, MSNBC zas neustále řeší Trumpovo možné odvolání… Pro diváky je to únavné, a hlavně nebezpečné, protože pod tímhle balastem zanikají důležitá témata, která potřebují Američané řešit sami pro sebe.

Která?

Zdravotní péče, kontrola zbraní, základní ekonomické otázky, ke kterým patří, proč máme v USA stále tak nízké mzdy, když přece klesá nezaměstnanost, co se stane se sociálním zabezpečením, jak jsme na tom s ochranou životního prostředí a s občanskými i lidskými právy – o ničem z toho neslyšíte. Některé podstatné kauzy z veřejného života úplně vymizely.

