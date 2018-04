Libyjský generál Chalífa Haftar se bude léčit ve Francii, jeho stav je stabilní

Libyjský generál Chalífa Haftar byl letecky přepraven do Francie, kde podstoupí léčbu. Důvod hospitalizace zatím nebyl oznámen, ale generálův stav by měl být stabilní. Haftar stojí v čele samozvané Libyjské národní armády (LNA), která je spřízněna s kabinetem na východě země a hovoří se o něm jako o možném kandidátovi na libyjského prezidenta.

V libyjském tisku se spekulace o stavu generála různí. Zatímco podle některých listů trpí onemocněním plic a je v kómatu, jiná média uvádějí, že je mimo ohrožení života, ale musí v nemocnici zůstat ještě několik dní na pozorování.

AP se odkázala na anonymní zdroje, které nebyly oprávněny hovořit s novináři. Mluvčí LNA Ahmad Mismarí na internetu v úterý napsal, že Haftar se těší "výbornému zdraví".

Libyi se od roku 2011 nepodařilo sjednotit státní instituce. Kromě vlády a parlamentu sídlícího v Tripolisu funguje odděleně správa ve východolibyjském Benghází, která má podporuju LNA.

Letos by se v této severoafrické zemi měly konat jednotné volby. Tripolis koncem loňského roku oznámil, že na jejich přípravách se již pracuje, žádný termín však dosud stanoven nebyl. Na hlasování by prý měli dohlížet mezinárodní pozorovatelé. Haftar loni v prosinci naznačil, že by se mohl ucházet o post prezidenta.